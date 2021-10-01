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Врезался в дерево на скорости: 19-летняя звезда TikTok и его друзья погибли в страшной автокатастрофе

19-летний блогер и трое его пассажиров скончались на месте аварии

1 октября 2021, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева

Трагически ушел из жизни 19-летний американец Габриэль Салазар, популярный среди подписчиков социальных сетей.

Врезался в дерево на скорости: 19-летняя звезда TikTok и его друзья погибли в страшной автокатастрофе

Габриэль Салазар вел страницу в TikTok (фото instagram.com/gabenotbabee)

Как утверждают американские полицейские, житель штата Техас погиб во время дорожно-транспортного происшествия, в минувшее воскресенье, 26 сентября. Он бежал от полицейских. Об этом сообщает People .

Блогер мчался на своем авто Chevrolet Camaro по автомагистрали. По требованию полицейских он не остановился, мчался дальше. Затем авто скатилось в придорожный кювет, сбило несколько зеленых насаждений. Именно в то время автомобиль перевернулся и начал гореть.

С блогером путешествовало трое его соотечественников разного возраста. Самому младшему из них было 23 года, самому старшему исполнился 41 год. Все они получили смертельные повреждения.

Молодой американец имел страницы в соцсетях, всего у него насчитывалось почти 3 миллиона поклонников. Последнее его сообщение появилось в сетях прошлых выходных. На фотографии юноша стоит возле своего авто.

Родственники погибшего на краудфандинговий платформе GoFundMe, где принимают пожертвования на погребение, заявили, что они переживают большое горе, поэтому все упоминания об автоаварии вызывают у них боль. Американцы уже перечислили туда почти 39 000 долларов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что трагично погиб популярный YouTube-блогер . Как стало известно, 22-летний YouTube- блогер из Дании по имени Альберт Дирлунд снимал новый видеоролик для своего канала на склоне горы Сечеда в Валь-Гардене. Во время съемок человек оступился и сорвался с 200-метровой высоты. На место происшествия прибыли медики, однако им не удалось спасти блогера.


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Источник: https://people.com/human-interest/tiktok-star-gabriel-salazar-dies-in-car-crash-at-19/
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