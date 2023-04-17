В Тернополе у епархии УПЦ МП изъяли земельный участок

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Телеграмм-канал Тернопольского городского головы Сергея Надала.



Депутаты Тернопольского горсовета лишили права пользования землей УПЦ МП

"Сегодня на внеочередной сессии Тернопольского городского совета приняли решение о прекращении права пользования земельным участком управлению Тернопольской епархии московской церкви", — отметил Тернопольский городской голова.

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Как добавляет глава города, речь идет об участке по адресу Евгения Коновальца, 1.

"Благодарю депутатов горсовета, которые поддержали этот вопрос. С сегодняшнего дня земельный участок изъят в епархии УПЦ МП", — продолжил Надал.

Подытоживая, Сергей Надал написал: Московской церкви не место в Тернополе!

Недавно в Ровно и Хмельницком прекратили право пользования земельными участками для УПЦ МП.

Речь шла на портале "Комментарии" и о ряде скандалов в разных регионах Украины по поводу защитников с участием священнослужителей УПЦ МП и недобросовестных граждан. На прошлой неделе по сетям прокатились несколько видео, на которых священнослужители УПЦ так называемого МП пренебрежительно повели себя по отношению к защитникам.

Напомним, "Комментарии" писали, что в Раде заявили, что возьмутся еще за одну лавру, которую захватила УПЦ МП. Соответствующий комитет Рады считает, что было бы неплохо вообще расторгнуть договор с УПЦ МП на пользование этой Лаврой.

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