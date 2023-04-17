В Тернополе у епархии УПЦ МП изъяли земельный участок

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Белоокая Ира
Депутаты Тернопольского горсовета лишили права пользования землей УПЦ МП
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Как добавляет глава города, речь идет об участке по адресу Евгения Коновальца, 1.
Подытоживая, Сергей Надал написал: Московской церкви не место в Тернополе!
Недавно в Ровно и Хмельницком прекратили право пользования земельными участками для УПЦ МП.
Речь шла на портале "Комментарии" и о ряде скандалов в разных регионах Украины по поводу защитников с участием священнослужителей УПЦ МП и недобросовестных граждан. На прошлой неделе по сетям прокатились несколько видео, на которых священнослужители УПЦ так называемого МП пренебрежительно повели себя по отношению к защитникам.
Напомним, "Комментарии" писали, что в Раде заявили, что возьмутся еще за одну лавру, которую захватила УПЦ МП. Соответствующий комитет Рады считает, что было бы неплохо вообще расторгнуть договор с УПЦ МП на пользование этой Лаврой.
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