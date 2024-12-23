В ТЦК рассказали, какую ошибку нельзя допускать, чтобы не оказаться в розыске

Довольно частой для военнообязанных украинцев есть ситуация, когда необходимо изменить статус в военном реестре. Это может происходить по разным причинам, включая смену места жительства, работы, учебы или состояния здоровья. Как передает портал "Комментарии", в Волынском Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Facebook объяснили, как при этом избежать "правовых последствий".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В Волынском ТЦК рекомендуют или подать заявление об этом через официальные онлайн-сервисы, или же обратиться непосредственно в ближайший ТЦК.

"В случае несоблюдения правил воинского учета, в соответствии с законодательством, лицо может быть объявлено в розыск. Это может повлечь дополнительные проблемы, в частности при пересечении границы или получении документов", — говорится в сообщении.

В Волынском ТЦК и СП также объяснили, что избежать объявления в розыск можно, если придерживаться ряда правил – своевременно сообщить об изменении в статусе и выполнить законодательные требования, которые касаются военного учета.

Также можно обратиться и проконсультироваться в ТЦК по различным вопросам, если это потребуется.

Читайте также на портале "Комментарии" — в декабре 2024 года две трети украинцев (67%) не доверяют военнослужащим ТЦК, доверяют — 29% респондентов. Об этом свидетельствую данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине активно обсуждают идеи, чтобы расформировать ТЦК. Впрочем, пока такое решение невозможно реализовать. Об этом в интервью "24 каналу" заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

Нардеп пояснил, мобилизация в Украине имеет много проблем. Но обеспечить быстрое реформирование во время полномасштабной войны невозможно. По состоянию на сейчас нет альтернативной системы с таким результатом в мобилизационных процессах, который дает ТЦК. Если распустить эту структуру, то лучше не станет.



