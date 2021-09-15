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В Сумах появился король ремейков, который может составить конкуренцию даже самому Киркорову

Мэр города Сумы Александр Лысенко снова оказался в центре внимания

сегодня, 12:34
Автор:

Кравцев Сергей

Мэра Сум Александра Лысенко сравнили с королем ремейков российской эстрады Филиппом Киркоровым. Как передает портал "Комментарии", об этом в стриме на своей странице в Facebook рассказал депутат Сумского горсовета, он же главный оппонент действующего городского главы Вадим Акперов.

В Сумах появился король ремейков, который может составить конкуренцию даже самому Киркорову

Город Сумы Фото из открытых источников

Депутат отметил, сравнение Лысенко с известным российским исполнителем – это не просто троллинг, как многие могут подумать, а констатация факта, потому что мэр не упускает малейшей возможности попариться на чужих достижениях, к которым он не имеет абсолютно никакого отношения. Ярким примером Вадим Акперов называет реконструкцию Центрального рынка города Сумы, против чего в свое время сам же Лысенко и выступал, собирал предприниматели на митинги против этой идеи, а теперь записывает стримы на фоне сноса палаток, рассказывая, что это и его заслуга. 

Вадим Акперов отмечает, то же самое касается реконструкции центральной части Сум. 7 лет Лысенко и компанию этот вопрос не сильно волновал, а теперь же, как только эту тему начал подымать депутатский корпус, мэр Сум вдруг активизировался и начал на аппаратном совещании упрекать чиновников, что те, оказывается, забыли, что нужно приводить в порядок зеленые зоны, парк Кожедуба, сквер Дружба и другие места отдыха горожан в исторической части Сум.

Вадим Акперов предположил, наверное, за умение присваивать чужое и много рассказывать, но мало делать Александр Лысенко и нравится сумчанам. Именно поэтому они голосуют за него на выборах и доверили ему руководить городом еще один срок.

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Источник: https://www.facebook.com/100005051708877/videos/426204398873018/
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