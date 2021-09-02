Как в школьном музее в Сумах обнаружили опасный боеприпас

Опасный боеприпас, который мог сдетонировать в любой момент, обнаружили в музее школы №19 в областном городе Сумы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Общественное.



В школьном музее в Сумах обнаружили опасный боеприпас, фото Нацполиции

Новый директор учебного заведения №19 решил проверить старое оружие времен Второй Мировой войны, которое находилось в школьном музее. Богдан Сюркало осматривая предметы в музее принял решение на всякий случай позвать на помощь специалистов. 1 сентября директор школы вызвал на место взрывотехников, чтобы те проверили безопасность взрывных боеприпасов прошлых лет. Внутренний голос директора не подвел, действительно, зенитный снаряд имел взрыватель.

Взрыватель на снаряде, который был размещен на нижней полочке, находился в таком состоянии, что мог сработать. Поэтому боеприпас изъяли работники взрывотехнической службы для утилизации. Ведь снаряд имеет взрывчатое вещество и может взорваться, хотя и пролежал в музее уже более 55 лет, с 1963 года. В случае взрыва снаряда взрывная волна распространяется на расстояние до 25 метров, говорят експерты.



А вот мины в музее оказались учебными, на них выданы соответствующие сертификаты. Родители школьников поражены такой новостью и считают, что новый руководитель школы поступил правильно, вызвав специалистов.

Другие музеи Сумской области также проверят на предмет взрывоопасных старых боеприпасов.



Как сообщал портал "Комментарии", украинских школьников призывают объединиться ради изменения климата. Молодежные команды со всей Украины разработают собственные экологические проекты и получат возможность привлечь финансирование в 50 000 гривен и менторскую поддержку на их внедрение. К участию приглашают команды из 3-5 участников в возрасте от 14 до 21 года из всех областей Украины.









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