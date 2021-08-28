В сторону Крыма запустили флаг: с какой целью провели акцию

В сторону аннексированного Крымского полуострова запустили украинский флаг длиной в 20 метров. Об этом сообщает Крым.Реалии.

В сторону Крыма запустили украинский флаг, фото из открытых источников

На границе с Крымом в селе Стрелковое, что в Херсонской области, к флагу длиной в 20 метров и шириной в 6 метров присоединили воздушные шарики голубого и желтого цветов. Украинский символический флаг единства запустили в сторону полуострова.

По словам организаторов, эту акцию посвятили 30-й годовщине Дня Независимости Украины и открытию "Крымской платформы". Между собой сшили флаг Украины и флаг крымскотатарского народа как символ того, что Крым — украинская земля. Подготовила к празднику полотно волонтер из Краматорска Оксана Муравлева.

На флаге, который запустили в Крым, руками украинцев написано пожелания для жителей Крыма. Флаг несли на День Независимости 24 августа на марше защитников Украины в столице.

Такой символ воссоединения над полуостровом должен подбадривать крымчан и еще раз привлечь внимание граждан и правительства к необходимости освобождения крымских политзаключенных Кремля и вернуть Крым Украине.

По словам крымскотатарского активиста Исмаила Рамазанова, этот флаг должен показать оккупантам, что Крым украинский.

В июне уже запускали флаг, который подписало 9000 граждан, среди которых и национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Как сообщал портал "Комментарии", на границе с Крымом появилась "Аллея мира". До высадки деревьев в рамках программы Президента Украины "Зеленая страна" и глобальной екоинициативы Озеленение страны Greening of the Planet присоединились народные избранники Украины и дипломатические представители Польши, Латвии, Чехии, Албании, Грузии, Испании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!