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На границе с Крымом появилась "Аллея мира": кто присоединился к акции

В рамках акции высадили тридцать деревьев

сегодня, 09:35
Автор:

Козлова Альбіна

На административной границе с Крымом появилась "Аллея мира" с 30 деревьев. Об этом сообщила руководитель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева на своей странице в Facebook.

На границе с Крымом появилась "Аллея мира": кто присоединился к акции

На границе с Крымом появилась международная Аллея мира, фото Facebook

До высадки деревьев в рамках программы Президента Украины "Зеленая страна" и глобальной экоинициативы Озеленение страны Greening of the Planet присоединились народные избранники Украины и дипломатические представители Польши, Латвии, Чехии, Албании, Грузии, Испании.

Таким образом у контрольного пункта въезда выезда (КПВВ) "Каланчак" появилась "Международная Аллея мира".


На границе с Крымом появилась ”Аллея мира”: кто присоединился к акции - фото 2
На границе с Крымом появилась ”Аллея мира”: кто присоединился к акции - фото 3
На границе с Крымом появилась ”Аллея мира”: кто присоединился к акции - фото 4


Иностранные делегаты и нардепы приехали в Херсонскую область, чтобы посетить административную границу и встретиться с внутренне перемещенными лицами из Крыма и представителями крымскотатарского народа. Кроме того, делегация депутатов и дипломаты других стран ознакомились с работой КПВВ "Каланчак" и КПВВ "Чаплинка" и работой украинского Центра предоставления административных услуг на временной административной границе.

"Крым — это Украина!" мощно прозвучало на админграницах со временно оккупированным полуостровом! Украина имеет надежных международных партнеров в стремлении к миру и сохранению территориальной целостности. И для нас самое важное, чтобы крымский вопрос был на повестке дня в Парламентской ассамблее Совета Европы", — написал в Facebook губернатор Херсонщины Сергей Козырь.

Среди иностранных представителей на границе с Крымом побывали: председатель национальной делегации в ПАСЕ, вице-спикер Сейма Аркадиуш Муларчик, председатель национальной делегации в ПАСЕ Инес Либия-Эгнер, председатель Комитета обороны и безопасности парламента Грузии Ираклия Берая и Почетный консул Албании Омарова Шахин Анвер оглы.

Иностранные дипломаты вместе с руководителями области и нардепами обсудили вопросы социально-политической, экономической, гуманитарной и эпидемиологической ситуации в регионе и запуск "Крымской платформы".
Как сообщал портал "Комментарии", к декларации Крымской платформы присоединилась еще одна страна.




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Источник: https://www.facebook.com/maria.mezentseva
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