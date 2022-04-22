В США заявили о признаках помощи Китая армии РФ: что это значит – в чем опасность для Украины

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх сообщил, что США видят признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки Вооруженным силам РФ. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что могут означать подобные заявления.

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

Нынешняя позиция Поднебесной оформилась после вывода американского контингента из Афганистана

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин рассуждает так:

"В широком геополитическом дискурсе действия российской военной группировки на территории Украины можно определить, как "Прокси-армию Китая" в войне за разрушение однополярного мира. Для коммунистических стратегов НОАК есть даже специальный идеологический термин для помощи ВС РФ: "консервативный интернационализм". Официальный нейтралитет Китая в российско-украинской войне нужен как товарищу Си так и Джо Байдену, чтобы как можно дальше оттянуть признание начала новой Холодной или даже 3 мировой войны – и подготовиться к масштабному мировому экономическому кризису".

По словам эксперта, нынешняя позиция Поднебесной оформилась после вывода американского контингента из Афганистана, где Талибан два последних года выступал в качестве прокси-армией Пекина. А окончательно выкристаллизовалась после создания антикитайского трехстороннего союза AUKUS в сентябре 2021 года.

"Для укрепления позиций РФ при вторжении в Украину, Китай способствовал обеспечению политико-экономической лояльности логистического тыла операции в Центральной Азии: Туркменистане, Казахстане и Узбекистане в начале этого года. Очевидно, что многие вопросы военного взаимодействия КНР и РФ были обсуждены во время участия Путина по приглашению Си Цзиньпина на открытии Пекинской олимпиады в феврале этого года", – отмечает Андрей Мишин.

Он считает, что в среднесрочной перспективе позиция Пекина не изменится. И что от военного противостояния США и Британии с РФ на территории Украины и за ее пределами, Китай — является главным выгодоприобретателем, прежде всего в решении своих территориальных вопросов, а именно Тайваня.

"Сегодня есть много вопросов к прошлогодним контактам руководства партии "Слуга народа" с представителями Компартии Китая. Последние 10 лет китайцы используют подкуп правящих партий некоторых стран для коррупции и принуждения к действию власти этих государств в интересах Поднебесной. Китайская кредитная ловушка стала проблемой для многих стран Азии, Африки и даже ЕС, – подчеркивает Андрей Мишин. – Поэтому присутствие Арахамии в качестве переговорщика с РФ несколько настораживает. В целом же позиция "Крадущегося тигра, Затаившегося дракона" понятна. С оглядкой на позицию Вашингтона, чрезвычайно важно, чтобы политическое руководство нашей страны не делало резких скоропалительных заявлений в адрес Пекина".

Помогает ли Китай России – станет ясно в течении ближайшего месяца

По словам эксперта Украинского института политики Руслана Бизяева, если внимательно проанализировать это заявление американских официальных лиц, то виден ряд нюансов.

"Во-первых, в нем нет присущей в последнее время для американцев конкретики. Обычно они делают подобные заявления – и приводят факты. Потому что сотрудничество в военно-технической сфере – это, как правило, конкретика. Что, когда, где и куда. Во-вторых, это заявление пока никак не прокомментировала ни британская разведка. Ни разведка ЕС", – отмечает эксперт.

Возможно, рассуждает он, речь идет о моментах военно-технического сотрудничества по производству чего-то на территории Китая.

"Потому что если в экономической сфере ситуация понятна (заметный рост товарооборота между КНР и РФ, закупка китайцами российских углеводородов), то в военно-технической, повторюсь, конкретики нет. Учитывая, что Китай сам во многом закупал ранее военные технологии, в том числе, у РФ, было бы странно, если бы сейчас он вдруг начал поставлять россиянам системы ПВО. Возможно, речь идет о производстве (или поставке), например, беспилотных летательных аппаратов или систем связи. Ответ на это, думаю, появится в течение ближайшего месяца", – прогнозирует Руслан Бизяев.

Пока же прозвучавшее заявление он рассматривает в общей канве подобных со стороны американских официальных лиц, у которых в последнее время (особенно после визита делегации США на Тайвань) возникло много вопросов по Китаю.

Для Пекина Россия играет роль ледокола, который должен сломить мировой порядок за свой счет, отвлечь США от противостояния с Китаем

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик акцентирует, что США и Китай сейчас ведут активную борьбу за мировое лидерство. В этих условиях каждая страна пытается использовать нынешнюю ситуацию на мировой арене и агрессию России против Украины в своих интересах.

"Для США сложившееся положение открывает новые возможности для консолидации союзников и в целом западного мира вокруг Вашингтона с целью противостояния агрессивным диктатурам. В новых условиях НАТО, роль Америки как донора безопасности и лидера свободного мира, становятся как никогда актуальными", – поясняет эксперт.

В свою очередь Китай, продолжает Денис Москалик, видит в нынешней ситуации возможность подчинить себе Россию, её ресурсы, силы и экономику, в условиях изоляции со стороны стран Запада.

"Для Пекина Россия играет роль ледокола, который должен сломить мировой порядок за свой счет, отвлечь США от противостояния с Китаем, – отмечает эксперт. – Сама же обиженная на Запад РФ должна добровольно стать ресурсом для завоевания Китаем мирового лидерства – и разменной фигурой для переговоров с Вашингтоном. Таким образом нынешняя ситуация выгодна Пекину. КНР выгодно, чтобы Россия увязла в конфликте на западе, была максимально изолирована от рынков и технологий, и как следствие стала окончательно вассалом и ресурсной базой Китая".

Денис Москалик подчеркивает, что КНР в таком случае получит возможность скупить в РФ активы и ресурсы по низким ценам.

"При этом Китай и Россия имеют развитое сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса. И поставка комплектующих для войск РФ из Китая может оказать серьезную поддержку российским вооруженным силам. Это необходимо РФ из-за огромным потерь, понесенных в технике в ходе провального блицкрига в Украине, а также на фоне изоляции от западных технологий и комплектующих. Китай знает, что необходим России, и потому использует свое положение по максимуму, – уверен эксперт. – Соответственно, нынешняя политика Китая сохранится, пока ему будет выгодно использовать агрессию России в своих интересах, при этом не дистанцируясь от РФ. Возможным сценарием разрушения такого консенсуса является выгодное для Китая предложение со стороны США – по отходу от острой конфронтации и разделению сфер интересов в мире, либо по экономическим уступкам".

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