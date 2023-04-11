В США стартуют учения по проверке и контролю ядерных сил

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Как отмечают там, такие тренировки не являются реакцией на действия любых государств.
В США будут проверять готовность ядерных сил
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В таких мероприятиях примут участие страны-союзники, в том числе Великобритания. Это уже вторые масштабные учения, о которых США объявили весной.
Как ранее озвучил Пентагон, в стартующих 22 апреля учениях "Защитник-23" примут участие около девяти тысяч американских военнослужащих.
Во время учеб используют заранее подготовленные запасы оружия, а именно тринадцать тысяч единиц оборудования.
Как сообщает Пентагон, цель обучения продемонстрировать способности Вооруженных сил США и защитить континент от возможных опасностей со стороны угрожающих миру.
Кроме Соединенных Штатов Америки, в тренировках примут участие и военные из других стран ЕС.
Напомним, "Комментарии" писали, американцы теперь должны и украинцам: скандал со слитыми документами США набирает обороты. Утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками.
Обсуждения
Новости