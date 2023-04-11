В США стартуют учения по проверке и контролю ядерных сил

Как отмечают там, такие тренировки не являются реакцией на действия любых государств.



В США будут проверять готовность ядерных сил

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"Stratcom начнет ежегодные учения по управлению и контролю ядерных сил Global Thunder 11 апреля 2023 года", — пишут в сообщении.

В таких мероприятиях примут участие страны-союзники, в том числе Великобритания. Это уже вторые масштабные учения, о которых США объявили весной.

Как ранее озвучил Пентагон, в стартующих 22 апреля учениях "Защитник-23" примут участие около девяти тысяч американских военнослужащих.

"Это ежегодные, почти двухмесячные учения, которые сосредоточены на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании заранее созданных запасов и вопросах оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами", — отметила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Во время учеб используют заранее подготовленные запасы оружия, а именно тринадцать тысяч единиц оборудования.

Как сообщает Пентагон, цель обучения продемонстрировать способности Вооруженных сил США и защитить континент от возможных опасностей со стороны угрожающих миру.

"Около 9 тысяч американских военнослужащих и около 17 тысяч военнослужащих из 26 стран-союзников и стран-партнеров примут участие в учениях, часть которых будет проходить в 10 европейских странах", — резюмировала Сингх.

Кроме Соединенных Штатов Америки, в тренировках примут участие и военные из других стран ЕС.

Напомним, "Комментарии" писали, американцы теперь должны и украинцам: скандал со слитыми документами США набирает обороты. Утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками.

