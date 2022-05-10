В США рассказали, почему нельзя позволить Путину "заморозить" войну в Украине

Старший советник Конгресса США Пол Массаро высказал мнение, что Путин уже принял решение подводить к тому, чтобы заморозить войну в Украине. Однако его планам можно и необходимо помешать. Как передает портал "Комментарии", об этом Пол Массаро написал у себя в Twitter.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Пол Массаро отметил, все больше оснований полагать, что Путин намерен прервать свою геноцидную войну, он больше заинтересован в том, чтобы снова сделать ставку на замороженный конфликт в Украине.

В Конгрессе США считают, что после того, что сделал Путин нельзя допустить того, чтобы российскому президенту удалось остаться на тех позициях и "заморозить" конфликт. Массаро высказал убеждение, что нужно и дальше поддерживать украинский народ, вплоть до победы Украины.

По словам Массаро между Западом и путинским режимом окончательно утрачено понимание. Все от того, что Путин превратился в "гангстера, играющего в нациста".

Пол Массаро считает, что тактика Путина совсем не поменялась. Он по-прежнему уверен, что даже после произошедшего в Украине с ним снова захотят вести диалог и ему удастся избежать ответственности за те преступления, которые он совершил против украинцев. Раньше ему многое сходило с рук. Но теперь он в Украине реально столкнулся с огромной проблемой.

"Украина стала первой сталью, в которую он попал за все его правление", — добавил Массаро.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне считают, что на временно оккупированных российскими войсками территориях Донбасса путинский режим будет пытаться оперативно провести фейковые "референдумы" с целью аннексировать захваченные территории.





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