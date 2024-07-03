В США рассказали о хитром плане Орбана по Украине

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Кравцев Сергей
Глава венгерского правительства Виктор Орбан, скорее всего, использовал свой необъявленный визит в Киев 2 июля, чтобы представить себя как миротворца после начала председательства Венгрии в Совете Европейского Союза, но усилия Орбана вряд ли приведут к крепкому миру в Украине. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Правительство Венгрии подчеркнуло, что Виктор Орбан встретился с президентом Владимиром Зеленским специально, чтобы попросить "рассмотреть временное прекращение огня" и "ускорить мирные переговоры, учитывая, что "правила международной дипломатии медленные и сложные".
Аналитики ISW продолжают оценивать, что прекращение огня в Украине на текущих линиях вряд ли сдержит дальнейшую российскую агрессию, а лишь даст России критическое время для возобновления своих сил и подготовки к предстоящей агрессии против Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — венгерский премьер Виктор Орбан с неанонсированным визитом прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. В частности, венгерский лидер предложил украинскому президенту безотлагательное прекращение огня для дальнейших переговоров. Также два лидера обсудили наиболее важные вопросы соседских отношений – это может стать основой двустороннего договора между странами. Какие цели преследовал Орбан, приехав в Киев? Можно ли допустить, что он мог передать тайное послание Владимиру Зеленскому от того же Трампа или Путина, к которым Орбан не скрывает своей лояльности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – работали в паре: стало известно с кем в Кремле говорил Сийярто, пока Орбан в Киев призывал прекратить огонь.
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Ігор
3 июля 2024, 07:45
Як вони один поперед одного намагаються випередити Трампа. Розуміють, що у республіканців буде результат. Але ще не зрозуміли, що ця метушня також є результатом впливу Трампа. Лишилось всього 4 місяці і Світ почне нове життя - усе поміняється, почнеться рух від Зла божих в сторону світла.