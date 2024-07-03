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Стало известно с кем в Кремле говорил Сийярто, пока Орбан в Киев призывал прекратить огонь

В РФ заявили, что сегодня Бадапешт инициировал разговор

3 июля 2024, 06:58 comments1652
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Кравцев Сергей
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Во время визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев главы МИД России и Венгрии провели телефонный разговор. При этом в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что разговор Сергея Лаврова и Петера Сийярто состоялся по инициативе венгерской стороны. 

Стало известно с кем в Кремле говорил Сийярто, пока Орбан в Киев призывал прекратить огонь

Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Фото: сайт президента Украины

Сообщается, что стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и войну в Украине. Россияне заявляют, что министры подчеркнули необходимость "безусловного обеспечения Киевом прав всех национальных меньшинств".

"Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-венгерского политического диалога. Акцентировано, что двустороннее взаимодействие, несмотря на крайне непростую международную обстановку, продолжает поступательно развиваться в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — венгерский премьер Виктор Орбан с неанонсированным визитом прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. В частности, венгерский лидер предложил украинскому президенту безотлагательное прекращение огня для дальнейших переговоров. Также два лидера обсудили наиболее важные вопросы соседских отношений – это может стать основой двустороннего договора между странами. Какие цели преследовал Орбан, приехав в Киев? Можно ли допустить, что он мог передать тайное послание Владимиру Зеленскому от того же Трампа или Путина, к которым Орбан не скрывает своей лояльности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало - о чем договорились Зеленский и Орбан: какой документ готовятся подписать.



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