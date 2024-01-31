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В США прокомментировали слухи об увольнении Залужного

В Пентагоне отметили, что Украина должна сама обсуждать свои внутренние вопросы

31 января 2024, 09:45
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Кравцев Сергей
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В США заявили, что не видят изменения в высшем командовании ВСУ на фоне слухов о якобы увольнении главнокомандующего Валерия Залужного. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер.

В США прокомментировали слухи об увольнении Залужного

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

В Пентагоне подчеркнули, Вашингтон не отслеживает никаких изменений в командовании ВСУ. 

"Очевидно, что Украина должна обсуждать свои внутренние дела", — высказался Райдер.

Отметим, в ходе этого же брифинга Райдер подтвердил, что Украина действительно получит американские бомбы GLSDB согласно договоренностям, однако не указал конкретные сроки передачи оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — у президента Украины Владимира Зеленского 29 января якобы действительно состоялся разговор с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Глава государства проинформировал того, что решил уволить его с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом пишет "The Economist". По данным журналистов, генералу предложили занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, однако он отказался. В качестве претендентов на роль главнокомандующего рассматривают командующего Сухопутных войск Александра Сырского и главу украинской разведки Кирилла Буданова. Издание отмечает, что Сырский является одним из самых опытных офицеров армии, он был "оперативным мозгом" двух самых выдающихся побед 2022 года: под Киевом и в Харьковской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят слухи об отставке Залужного: почему тема разгоняется именно сейчас. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




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