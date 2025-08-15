В США подтвердили, что Трамп действительно может досрочно покинуть саммит с Путиным

Во время саммита лидеров России и США на Аляске "все варианты остаются на столе", включая возможный преждевременный уход Дональда Трампа со встречи. Это произойдет, если глава Белого дома не посчитает, что российский президент серьезно настроен заключить соглашение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "CNN" сделал неназванный чиновник.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

При этом и сам Трамп намекнул на такую возможность во время разговора с представителями масс-медиа.

"Мы выясним, какая позиция у каждого, и я это пойму в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут. Мы, как правило, выясняем, будет ли встреча удачной или неудачной, и, если она будет неудачной, она закончится очень быстро, а если удачной, мы в ближайшем будущем достигнем мира", – сказал президент США.

Американский чиновник отметил, что в Белом доме с осторожным оптимизмом относятся к встрече, и подчеркнул, что Трамп считает, что ему нужно быть в одной комнате с Путиным, чтобы оценить, на что тот "настроен" относительно прекращения огня. Он также допустил, что президент США может досрочно покинуть саммит, если увидит, что Путин не настроен соответственно.

