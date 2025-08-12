О чем говорят новые заявления Трампа: есть ли угроза для Украины от саммита на Аляске

Во время пресс-конференции в Белом доме американский лидер Дональд Трамп заявил, что постарается вернуть часть "ценной территории", оккупированной Россией во время войны, обратно Украине. Однако не обошлось без намеков на тот же "обмен территориями", при этом вопросов стало еще больше, чем ответов. Какие можно сделать выводы из новых заявлений Трампа? Есть ли варианты, что на встрече могут быть приняты действительно важные решения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Переговоры на Аляске.

Маловероятно, что саммит Трампа и Путина приведет к принятию "действительно важных решений"

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко так прокомментировал ситуацию:

"Дипломатическая инициатива Дональда Трампа, сосредоточенная на "обмене территориями" при посредничестве США и России, является глубоким стратегическим просчетом, основанным на понимании украинского общества, которое было актуально до 2022 года. Хотя эта инициатива может нарушить текущий дипломатический тупик, ее основная предпосылка является фундаментально нежизнеспособной. Непреодолимые препятствия – в частности, консолидированная украинская гражданская идентичность, категорически отвергающая территориальные уступки, политическое руководство, не имеющее мандата на такое соглашение, и единственная позиция со стороны европейских союзников – превращают этот план в проект политической нестабильности, а не в реальный путь к устоявшемуся миру".

По словам эксперта, двусторонний саммит может создать политический театр, но крайне маловероятно, что он приведет к принятию "действительно важных решений", которые были бы реалистичными для исполнения или приемлемыми для Украины. Украинское правительство, опираясь на преимущественное общественное мнение и поддержку военных, не согласится на соглашение, предусматривающее уступку суверенной территории.

"Заявления президента Зеленского однозначны. Ключевые европейские союзники не поддержат и не легитимизируют соглашение, навязанное Киеву, что создаст большой трансатлантический раскол. Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к значимым уступкам. Ее целью остается стратегическое поражение и нейтрализация Украины, и любое прекращение огня, вероятно, будет рассматриваться как тактическая пауза для перегруппировки и консолидации достижений. Таким образом, наиболее вероятным "важным решением", которое может возникнуть в результате такого процесса, будет не мир, а новая фаза конфликта: характеризовавшаяся расколом западного альянса, глубоко дестабилизированной политической ситуацией в Украине и Россией, ободренной дипломатическим хаосом. Этот гамбит является рецептом для кризиса иного рода, а не для его разрешения", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Подытоживая Игорь Петренко отметил, что саммит Трампа и Путина, вероятно, будет полон политической драмы и может завершиться совместным заявлением или предложенным рамочным соглашением о прекращении огня. Это будет "важным решением" в том смысле, что станет значительным медийным и дипломатическим событием. Однако крайне маловероятно, что такой саммит сможет привести к долговременному, реализованному и устойчивому мирному соглашению.

Путин снова может потянуть время

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что встреча на Аляске для Трампа – это способ выяснить соглашение о способности Путина в принципе. Об этом свидетельствует заявление американского президента на пресс-конференции, когда он сказал, что фактически с первых минут встречи поймет, возможно соглашение или нет.

"Соответственно конкретику будут обсуждать потом – в частности, "обмен территориями". И, вероятно, уже в другом формате: с участием Европы и Украины. Большинство ориентируется на то, что решающим станет онлайн-совещание "коалиции желающих" 13 августа, по итогам которого будет формироваться окончательное решение уже после пятничной встречи с Путиным", – отметил политтехнолог.

По его словам, также чувствуется, что Трамп все же настроился на обмен. Об этом свидетельствует его риторика. Скорее всего, Трамп готов договариваться об "обмене отказами" не в нашу пользу – и готов проигнорировать наше несогласие.

"Но до сих пор непонятный важный нюанс: "обмен" – это условие Трампа, в которое он вцепился, как в ноу-хау? Или это согласованное условие и Путина тоже? Потому что, если с Путиным Трамп ничего не согласовывал, а отложил это до Аляски, царь вполне может не согласиться с таким форматом договоренностей – "главное – обмен, а все остальное потом при случае", — отметил Алексей Голобуцкий.

Он продолжает, если у Путина значительно более широкий перечень планов на Украину, то вряд ли он готов ограничиться только трамповским форматом.

"А планировать Путин может многое. В частности, если в части "обязательных и бескомпромиссных" числятся немедленные выборы. Восстановление позиций РПЦ. Восстановление прав и позиций русских партий. Восстановление прав и позиций русского языка. Запрет части украинских партий и организаций, арест и осуждение определенных деятелей как "нацистов". Ограничение численности ВСУ. Демобилизация и запрещение мобилизации. Демилитаризация и запрещение вооруженных производств и накопление оружия. Обязательство разорвать связи с НАТО. Готов ли Путин вычеркнуть все это и ограничиться одним-единственным пунктом? Данных нет. Ну и Путин может потянуть интригу: не отказываться сразу, но дождаться анонсированной резкой реакции Европы, скажем. Пока не факт, что он действительно будет, но для нас это будет определять практически все", – отметил эксперт.

