В США назвали главную цель, с которой Путин сегодня прибыл на Аляску

С большой вероятностью путинский режим попытается использовать саммит на Аляске, чтобы добиться ослабления западных санкций, сместив внимание с войны в Украине на экономические вопросы в отношениях с Соединенными Штатами. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американский аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты обратили внимание на то, кто оказался включен в состав российской делегации. В частности, речь о министре финансов РФ Антоне Силуанове и генеральном директоре Российского фонда прямых инвестиций Кирилле Дмитриеве. То, что на Аляску отправились эти два российских чиновника, свидетельствует о том, что Москва надеется превратить саммит в платформу для обсуждения потенциальных двусторонних экономических соглашений.

Дмитриев, который ранее представлял Россию как "привлекательного экономического партнера" для США, накануне встречи даже продвигал нарратив, что Аляска якобы является "исторической частью России".

ISW отмечает, что Силуанов должен убедить Запад в "неэффективности" санкций и побудить к их отмене, а Дмитриев — создать имидж саммита как большой бизнес-сделки.

Другие российские чиновники открыто говорят о планах Кремля.

В частности, советник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что кроме Украины, российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп будут обсуждать "огромный" потенциал в сфере торговли и экономики.

Депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что на повестке дня могут быть санкции, а Светлана Журова заявила о "неизбежном" экономическом соглашении после саммита.

Эксперты ISW предупреждают, что согласование США на экономические договоренности без уступок Кремля по Украине может ослабить важное экономическое давление, которое Вашингтон сейчас имеет на Москву.

