В США отреагировали на переговоры Эрдогана с Путиным

В Госдепе США довольно дипломатично прокомментировали переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. В Вашингтоне заявили, что они приветствуют данный формат переговоров и вообще сам диалог, хоть и сожалеют, что эта встреча не увенчалась каким-то прорывом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал "CNN", со ссылкой на заявление Госдепа США.

Эрдоган и Путин. Фото из открытых источников

"Мы приветствуем усилия Турции и других стран, направленные на то, чтобы убедить Россию вернуться к соглашению. Мы взаимодействуем с Организацией Объединенных Наций и с Турцией, которые приложили много усилий, чтобы сделать Черноморскую зерновую инициативу возможной и действенной", – говорится в сообщении Госдепа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Также Вашингтон высказал благодарность в адрес Анкары за попытку сделать все возможное для подписания нового соглашения по экспорту украинского зерна морем.

В США напомнили, что именно Россия виновна в том, что ряд стран могут столкнуться с проблемами с продовольственной безопасности в разных уголках мира.

Напомним, в понедельник, 4 сентября, в Сочи состоялась встреча президентов Турции (Реджеп Эрдоган) и России (диктатор Владимир Путин). К сожалению, РФ отказалась вернуться в зерновое соглашение, из которого вышла 17 июля. Путин нес традиционный бред о том, что РФ вынудили выйти из соглашения, что Украина якобы ничего не теряет от блокады морского экспорта – и так далее. О чем говорит очередной переговорный тупик? Как события вокруг зернового коридора могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кулеба заявил, что Эрдоган способен вернуть зерновое соглашение, но есть нюанс.



