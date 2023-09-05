В США отреагировали на переговоры Эрдогана с Путиным

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Кравцев Сергей
В Госдепе США довольно дипломатично прокомментировали переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. В Вашингтоне заявили, что они приветствуют данный формат переговоров и вообще сам диалог, хоть и сожалеют, что эта встреча не увенчалась каким-то прорывом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал "CNN", со ссылкой на заявление Госдепа США.
Эрдоган и Путин. Фото из открытых источников
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Также Вашингтон высказал благодарность в адрес Анкары за попытку сделать все возможное для подписания нового соглашения по экспорту украинского зерна морем.
В США напомнили, что именно Россия виновна в том, что ряд стран могут столкнуться с проблемами с продовольственной безопасности в разных уголках мира.
Напомним, в понедельник, 4 сентября, в Сочи состоялась встреча президентов Турции (Реджеп Эрдоган) и России (диктатор Владимир Путин). К сожалению, РФ отказалась вернуться в зерновое соглашение, из которого вышла 17 июля. Путин нес традиционный бред о том, что РФ вынудили выйти из соглашения, что Украина якобы ничего не теряет от блокады морского экспорта – и так далее. О чем говорит очередной переговорный тупик? Как события вокруг зернового коридора могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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