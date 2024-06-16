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В США объяснили, почему Китай окончательно отказался ехать на Саммит мира

Китай отказался участвовать в мирном саммите в Швейцарии по просьбе Путина, считают в США.

сегодня, 07:30
Автор:
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Slava Kot
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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что основной причиной, почему Китай решил не отправлять свою делегацию на Саммит мира в Швейцарию стала просьба российского диктатора Владимира Путина.

В США объяснили, почему Китай окончательно отказался ехать на Саммит мира

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото из открытых источников

15-16 июня проходит Саммит мира в Швейцарии, в котором принимают участие более 100 стран и международных организаций. Однако среди них на мирном саммите отсутствует Китай, который за несколько недель до международного мероприятия опубликовал совместно с Бразилией свой мирный план для окончания войны.

В Китае основной причиной отсутствия на Саммите мира назвали то, что туда не пригласили Россию, однако в США указывают другую причину.

"Очевидно лишь то, что Китая здесь нет, и я предполагаю, что их здесь нет, потому что Путин попросил их не приезжать, и они приняли позицию Путина. И я думаю, что это кое-что говорит о позиции Китая по войне России в Украине. Я думаю, что страны должны обратить на это внимание", – сказал Джейк Салливан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцария объявила о некоторых странах, отказавшихся участвовать на Саммите мира, несмотря на то, что они дали на это свое согласие. Вероятно, это произошло из-за давления Китая и России, призывающих избегать мирного саммита в Швейцарии. Еще одной причиной "отпадения" некоторых стран стали изменения в совместный коммюнике Саммита мира, который стал более проукраинским.

Также "Комментарии" писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, в котором он признал, что Китай пытается сорвать проведение Саммита мира. По словам президента, Пекин стал инструментом в руках Москвы.




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