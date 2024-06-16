В США объяснили, почему Китай окончательно отказался ехать на Саммит мира

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что основной причиной, почему Китай решил не отправлять свою делегацию на Саммит мира в Швейцарию стала просьба российского диктатора Владимира Путина.



Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото из открытых источников

15-16 июня проходит Саммит мира в Швейцарии, в котором принимают участие более 100 стран и международных организаций. Однако среди них на мирном саммите отсутствует Китай, который за несколько недель до международного мероприятия опубликовал совместно с Бразилией свой мирный план для окончания войны.

В Китае основной причиной отсутствия на Саммите мира назвали то, что туда не пригласили Россию, однако в США указывают другую причину.

"Очевидно лишь то, что Китая здесь нет, и я предполагаю, что их здесь нет, потому что Путин попросил их не приезжать, и они приняли позицию Путина. И я думаю, что это кое-что говорит о позиции Китая по войне России в Украине. Я думаю, что страны должны обратить на это внимание", – сказал Джейк Салливан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцария объявила о некоторых странах, отказавшихся участвовать на Саммите мира, несмотря на то, что они дали на это свое согласие. Вероятно, это произошло из-за давления Китая и России, призывающих избегать мирного саммита в Швейцарии. Еще одной причиной "отпадения" некоторых стран стали изменения в совместный коммюнике Саммита мира, который стал более проукраинским.

Также "Комментарии" писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, в котором он признал, что Китай пытается сорвать проведение Саммита мира. По словам президента, Пекин стал инструментом в руках Москвы.



