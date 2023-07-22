В США намекнули, что возобновить поставки зерна из Украины будет "очень и очень трудно"

Россия прямым текстом говорит, что будет открывать огонь по кораблям, которые будут следовать за украинскими зерном в Черном море. Это главная причина, почему вновь запустить процесс транспортировки украинского зерна по Черному морю будет "очень и очень трудно". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет "Голос Америки".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон сейчас активно ведет переговоры с Украиной, а также другими союзниками о том, чтобы выйти из непростой ситуации. Рассматриваются все возможные варианты.

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"Но я должен вам сказать, что я не думаю, что можно наверстать утраченные объемы, которые прекратились с этой инициативой, через другие пути. Поэтому мы приложим все усилия. Но это сильно мешает транспортировке", – заявил госсекретарь.

По его словам, сейчас основной акцент делается на то, чтобы максимально быстро найти альтернативы морскому пути. Не имея выхода к морю, восстановить коммерческие перевозки в прежних объёмах будет очень проблематично. Те же перевозчики и страховщики, которые могут рискнуть перевозить грузы морем, должны понимать всю серьезность угроз, которые озвучила Россия ближайшие дни. Они очень велики.

Читайте также на портале "Комментарии" — после одностороннего выхода из зерновой сделки, Россия не только начала атаки на портовую инфраструктуру Украины и склады с зерном, но и угрожает уничтожать все суда, которые будут идти в украинские порты. В свою очередь, Минобороны Украины предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских, находящихся на временно оккупированной территории, могут рассматриваться нами как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". О чем говорит происходящее и к чему может привести? Какая третья сила способна вмешаться в ситуацию, сделав Черное море безопаснее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



