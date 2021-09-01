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В США Елена Зеленская показала новый стильный образ: что надела первая леди (ФОТО)

Первая леди надела черное стильное платье

сегодня, 22:40
Автор:

Лиля Воробьева

Жена главы нашей страны Елена Зеленская во вторник, 31 августа вместе с Владимиром Зеленским прилетела в Америку в рамках запланированной встречи с американским президентом.

В США Елена Зеленская показала новый стильный образ: что надела первая леди (ФОТО)

Елена Зеленская (фото из открытых источников)

На землю Соединенных Штатов Америки жена гаранта Украины ступила в модельном голубом костюме. На второй день визита госпожа Зеленская прекрасно выглядела в приталенном платье. Свою стройную осанку она выделила модным поясом, из украшений выбрала крупное колье. К платью прекрасно подошли туфельки нейтрального цвета на каблуках.

Украинцы засыпали комплиментами жену украинского президента.

"Невероятно красивая первая леди", "Лена, вы замечательная женщина. Гордость нашей страны", — такие хорошие отзывы появились под фото в социальной сети.

В США Елена Зеленская показала новый стильный образ: что надела первая леди (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что Елена Зеленская оправдалась за кроссовки в Версале. Первая леди нашей страны Елена Зеленская объяснила, почему была в кроссовках во время встречи с президентом Франции и его женой. Кроссовки жены украинского гаранта не понравились многим. Первая леди объяснила, почему выбрала спортивную обувь. Потому что, оказывается, обсудила это еще накануне с Бриджит Макрон.

Украинский гарант и его жена посетили Париж еще в апреле этого года. Кроме официальной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди страны, были и другие мероприятия. Критикам не понравилось, что первая леди Украины пришла в Версаль в стильном тренче, черных брюках и кроссовках. Елена еще сказала, что вместе с Бриджит Макрон они быстро договорились,что не будут надевать обувь на каблуках.


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Источник: instagram.com/olenazelenska_official
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