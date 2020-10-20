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В соцсетях решили создать рейтинг блогеров – COVID-диссидентов

В то время как эпидемия коронавирусной инфекции в Украине набирает обороты, они отрицают существование заболевания

сегодня, 19:29
Автор:

Дмитрий Симоненко

Глава волонтерской инициативы "Как не стать овощем" Оксана Мороз подала идею создания "рейтинга" блогеров – COVID-диссидентов, которые не признают существование коронавируса и не верят в то, что осложнения от инфекции могут біть смертельніми. Это предложение она высказала на своей странице в Facebook.

В соцсетях решили создать рейтинг блогеров – COVID-диссидентов

Источник: vesti-ua.net

"Есть идея создать рейтинг вредоносных блогеров. Для начала тех, которые отрицают COVID-19. Призывают не носить маски, лечиться настоями из коры молодого дуба и так далее и тому подобное", – написала Мороз.

Такая мысль возникла после того, как от коронавируса погиб украинский Instagram-блогер-миллионник Дмитрий Стужук, который вместе с супругой Софией Стужук писали в соцсетях о том, что COVID-19 не опаснее обычного ОРВИ.

Буквально в течение нескольких часов комментарии под постом Мороз наполнились фамилиями медиа-знаменитостей, которые вошли в топ-рейтинги коронавирусных отрицателей и не только. В списке оказали те, кто не признает вакцинацию и СПИД, а также рекомендует лечить онкозаболевания народными методами, считая, что фарминдустрия обогащается на больных. Кроме прочих, в списке оказалось немало политиков с пророссийскими взглядами и сторонников Кремля.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Запорожской области открыли противотуберкулезный санаторий, который дети ждали 4 года.


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