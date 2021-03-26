В СНБО рассказали об опасности русского языка (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Использование
русского языка может поставить страну в опасное положение. Такого мнения придерживается
секретарь Совета Нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, о чем он заявил в интервью
на радио НВ.
Данилов видит в использовании русского языка опасность. Фото из открытых источников
По словам
Данилова, правительство РФ открыто утверждает, что собирается обеспечивать
защиту не российским гражданам, а любым русскоязычным людям. Проживание на
территории другой страны или наличие иного гражданства при этом не является
помехой.
Одновременно секретарь СНБО добавляет, что у самих русскоязычных граждан не интересуется
мнением, нужна ли им эта "защита". При этом, уверен Данилов, подобное поведение
Российской Федерации является опасным не только для Украины, но и других стран,
граждане которых регулярно используют русский язык для общения.
К слову, жителям
оккупированного Крымского полуострова всячески ограничивают возможность общаться
на украинском и крымскотатарском языках. Более подробно — в нашем материале.
Напомним, ранее
Алексей Данилов утверждал, что в Украине может появиться второй государственный
язык. Эту роль он отвел не русскому, а английскому.
Также "Комментарии"
информировали, что украинских чиновников обяжут проходить специальный экзамен по украинскому языку. Недавно в Сети опубликовали пример прохождения тестирования, которое придется сдавать всем госслужащим. Экзамен не будет состоять из единого
блока: проверяющие поинтересуются уровнем как устного, так и письменного
украинского языка. Отдельно будет изучена культура речи отечественных
чиновников.
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