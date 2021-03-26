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В СНБО рассказали об опасности русского языка (ВИДЕО)

От защиты русскоязычных может пострадать не только Украина

сегодня, 19:32
Автор:

Вечканова Елена

Использование русского языка может поставить страну в опасное положение. Такого мнения придерживается секретарь Совета Нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, о чем он заявил в интервью на радио НВ.

В СНБО рассказали об опасности русского языка (ВИДЕО)

Данилов видит в использовании русского языка опасность. Фото из открытых источников

По словам Данилова, правительство РФ открыто утверждает, что собирается обеспечивать защиту не российским гражданам, а любым русскоязычным людям. Проживание на территории другой страны или наличие иного гражданства при этом не является помехой.

"Если страна начинает говорить на русском языке, то ждите, что Путин будет защищать этих граждан", — утверждает Алексей Данилов.

Одновременно секретарь СНБО добавляет, что у самих русскоязычных граждан не интересуется мнением, нужна ли им эта "защита". При этом, уверен Данилов, подобное поведение Российской Федерации является опасным не только для Украины, но и других стран, граждане которых регулярно используют русский язык для общения.

К слову, жителям оккупированного Крымского полуострова всячески ограничивают возможность общаться на украинском и крымскотатарском языках. Более подробно — в нашем материале.

Напомним, ранее Алексей Данилов утверждал, что в Украине может появиться второй государственный язык. Эту роль он отвел не русскому, а английскому.

Также "Комментарии" информировали, что украинских чиновников обяжут проходить специальный экзамен по украинскому языку. Недавно в Сети опубликовали пример прохождения тестирования, которое придется сдавать всем госслужащим. Экзамен не будет состоять из единого блока: проверяющие поинтересуются уровнем как устного, так и письменного украинского языка. Отдельно будет изучена культура речи отечественных чиновников.


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Источник: https://t.me/ukrainaVshoke/10908
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