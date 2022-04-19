В СНБО рассказали о самом опасном оружии, которое РФ больше не сумеет произвести

Самым вредоносным и самым опасным видом российского оружия для населения ракеты есть ракеты дальнего радиуса действия. Пори этом этот вид оружия в России стремительно заканчивается и возможности восстановить запасы больше нет. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Интерфакс-Украина".

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов отметил, ракеты, которые Россия активно использует в войне против Украины действительно есть очень опасными, потому что от их ударов очень сильно страдает мирное население. Ведь враг довольно часто попадает в жилые дома или недалеко от расположения жилых домой. Кроме того, разрушаются объекты инфраструктуры.

Как пример Алексей Данилов назвал ракетный удар, который враг нанес из акватории Каспийского моря.

Данилов рассказал, что Россия ежедневно использует ракеты против мирного населения Украины. И это оружие есть в России, но это не может продолжаться бесконечно. Все дело в том, что возможностей производить новые ракеты дальнего действия у Москвы уже нет. Все дело в том, что составляющей ракет дальнего действия есть импортируемые компоненты.

Секретарь СНБО заявил, что санкции в этом смысле уже действуют и Россия на сегодняшний день лишена возможности поставлять оставляющие для ракет. Обстреливая территорию Украины Россия использует старые запасы. Возможности производить новые ракеты дальнего действия для российской армии на территории РФ сегодня нет.

При этом Данилов уточнил, что на территории РФ есть огромное количество Точки-У, которое для отвода глаз россияне назвали списанным оружием в РФ. На самом деле в войне против Украины РФ снова их использует.

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