В ГУР назвали две причины, зачем Путин дал приказ обстреливать территорию РФ

Российская сторона сама готовит провокации с обстрелом российских территорий. Такие сведенья есть у украинской разведки. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова для "Spiegel".

Обстрел. Фото: из открытых источников

В украинской разведке знают, что в Кремле отдают приказы для таких циничных инсценировок, преследуя сразу несколько целей. Главная цель – оправдание собственной агрессии против Украины. Но есть и еще несколько других целей. Обстреливая мирное населения в приграничных с Украиной областях российское руководство хочет еще больше объединить российское общество в ненависти к Украине и украинцам, заставить россиян решительнее брать в руки оружие и отправляться на войну в Украину. Кремль хочет выставить Украину не только, как государство, где поощряют некие "неонацистские" движения, но и поддерживают терроризм.

По информации ГУР, провокациями в России также хотят отвлечь внимание общественности от зверств российских военных в Буче и других украинских городах. Ведь случаи насилия и убийства детей ничем нельзя оправдать.

Буданов добавил, он не будет удивлен, если в ближайшее время территорией России прокатится серия терактов – где-то произойдет взрыв на вокзале, где-то взлетят на воздух электростанции или цистерны с горючим. Во всех этих случаях Москва будет делать виновной Украину. На это и есть главный расчет. Россияне пока не могут понять, как так происходит, что и на их терртории звучат взрывы, но им придется привыкнуть к этому.

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