В СНБО опровергли очередной фейк оккупантов о ВСУ

В пророссийских Telegram-каналах начала появляться фейковая информация о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

ВСУ. Фото из открытых источников

На фоне неудач российских военных в Украине пропагандисты стремятся распространять фейк о том, как обстоят дела в рядах ВСУ. В частности, сообщается, что "украинскую армию охватила эпидемия туберкулеза". Российские СМИ рассказывают, что украинские врачи не могут даже выяснить, какая на самом деле причина начавшейся эпидемии. При этом сообщается, что причин может быть несколько. Во-первых, призыв в ряды ВСУ недееспособных резервистов. Во-вторых, украинская армия расширяет свои ряды за счет людей, которые отбывали срок в местах заключения.

Весьма предсказуемо, российские пропагандисты, ссылаясь на неизвестный "источник в Генштабе ВСУ", рассказывают, что потери от туберкулёза в ВСУ составляют больше 10% и ситуация только ухудшается.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО подчеркивают, данная информация не имеет ничего общего с действительностью и используется противником исключительно для того, чтобы посеять панику среди украинцев и создать деморализацию, подавить среди украинских защитников победный дух.

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