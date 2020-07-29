В СНБО оценили угрозу наступления России со стороны оккупированного Крыма

Фото: Минобороны РФ

Украина параллельно с масштабными российскими военными учениями "Кавказ-2020", запланированными на сентябрь, может провести собственные учения "в довольно неожиданных местах". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

Данилов оценил военную угрозу для южных областей Украины.

"То, что касается территории Николаевской и Херсонской области, все закрыто плотно. Но мы понимаем, с кем мы можем иметь войну - с Российской Федерацией. Преуменьшать ее силы - большая ошибка", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, Украина не является одинокой в противостоянии российской угрозе.

"У нас есть партнеры, которые совместно с нами этими вопросами занимаются. Недавно закончились большие учения НАТО в Черном море "Си Бриз". Вы видели, сколько стран там участвовали. Это мощное понимание, что мы не можем остаться один на один в такой ситуации. Могут быть и учения параллельно с "Кавказ-2020", причем в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения - давайте увидим", - подчеркнул Данилов.

На вопрос, будут ли такие учения раздражать Россию, Данилов ответил: "Что значит раздражать? Мы живем в своей стране, наша задача - ее защищать. Если кого-то будет наше поведение раздражать, мы не можем на это обращать внимание".

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, возможно ли, по прогнозам ВСУ, наступление на Херсонскую область со стороны оккупированного Крыма.

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