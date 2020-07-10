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В ВСУ рассказали, насколько высока вероятность наступления России на Херсон

Украинские вооруженные силы рассматривают несколько сценариев вероятного вторжения России в Украины

сегодня, 08:11
Автор:

Виолетта Комаровская
В ВСУ рассказали, насколько высока вероятность наступления России на Херсон

Фото: texty.org.ua

Непосредственной угрозы наступления России на Украину, в частности вторжения на территорию Херсонской области, - нет. Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев. 

Определенное количество российских военных на административной границе оккупированного полуострова, действительно, есть. Но этих сил недостаточно, чтобы вести полномасштабное наступление. Если оккупанты будут стягивать больше войск, Украина об этом узнает, утверждает Наев. 

"На таврическом направлении Вооруженные силы усилили все возможные виды разведки. Там помогают другие украинские органы, у которых есть такие полномочия. Руководство ВСУ ежедневно получает свежие данные о группировке военных России на временно оккупированном полуострове", - говорит Наев. 

Сейчас никаких шагов, которые могли бы стать началом наступательной операции, Россия в Крыму не делает.

"По нашим данным, враг пока никакого наступательного удара не подготовил. Основные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации, а вдоль админграницы между Автономной республикой и Херсонской областью мы видим только небольшое количество подразделений и сейчас они лишь наблюдают за военными с нашей стороны", - рассказал командующий Объединенных сил. 

Кроме херсонского направления в ВСУ отрабатывают еще несколько вероятных сценариев вторжения России в Украину. Но пока ни один из них, по данным разведки, Москва не собирается воплощать в жизнь. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как в ВСУ готовятся к возможному наступлению России на территорию Украины. 


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