В ВСУ рассказали о вероятности нового вторжения России

Фото: Facebook.com/OperationalCommandEast

Угрозы нового вторжения и разворачивания полномасштабной войны с Россией сейчас нет. Об этом заявил в программе "Свобода слова" Сергей Наев, командующий Объединенных сил ВСУ. Вместе с тем, говорит, Украина готовится отбивать наступление, если это понадобится.

Украина должна быть готова к любой потенциальной военной угрозе. Поэтому уже сейчас в штабе есть планы, как будет действовать армия в случае того или иного сценария, рассказывает Наев. Планы России тоже все время пытаются держать на контроле. В этом помогает разведка. За последнее время в нее вложили много ресурса, чтобы усилить и получать больше информации со стороны противника.

"Мы привлекли все разведывательные органы, которые есть в государстве. Сведения о Вооруженных силах России получаем каждый день: наличие войск, накопление на том или ином направлении, увеличение численности", - говорит командующий ОС.

А вот слова командующего ВМС Алексея Нейижпапы об угрозе полномасштабного наступления России Наев назвал преувеличенными.

"Он не имеет полной информации", - прокомментировал он заявление коллеги.

При этом Украина готовится к вероятному наступлению со стороны Крыма, как и с любого другого направления. Но угроза разворачивания войны со стороны оккупированного полуострова не стала больше, чем была в 2014 году, уверяет Наев.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, как в России отреагировали на заявление командования Военно-морских сил Украины о вторжении на территорию Украины со стороны оккупированного Крыма.

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