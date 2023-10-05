В СНБО объяснили, что происходит в Словакии – почему страна перестает быть другом Украины

В Словакии "просто безумное" влияние российской агентуры. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Словакия и Украина. Фото: из открытых источников

"Имейте в виду, что влияние российской агентуры в Словакии просто безумное. Они сначала были в Праге, а потом, с учетом, что их там немного погоняли, они перебрались в Братиславу. И то, что мы на сегодняшний день видим – это влияние Российской Федерации, которая пытается раздувать ситуацию в Европе", — заявил Алексей Данилов.

По его мнению, другим политикам, которые представляют демократические свободные страны Европы нужно внимательно следить за тем, что происходит в Словакии. Ведь уже есть прецедент, что на территории ЕС все активнее появляются русские нарративы, русский язык, русская история. Это очень плохая тенденция.

При этом Данилов высказал мнение, что не политики определяют курс страны, а народ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Словакии на парламентских выборах победила популистская партия "Курс – социальная демократия" (SMER), лидер которой Роберт Фицо, активно поддерживает Кремль и выступает против помощи для Украины. Как события в Словакии могут развиваться дальше? О чем говорит общее ослабление сторонников Украины – как в ЕС, так и в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



