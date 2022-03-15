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В СНБО назвали страну, с которой Украина заинтересована заключить оборонный союз

Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. Поэтому Украина нуждается в новом оборонном союзе

сегодня, 17:00 comments1786
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина заинтересована в том, чтобы заключить новый оборонный союз с одной из стран, которая сегодня имеет ядерное оружие. Такой страной сегодня может быть Великобритания. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.  

В СНБО назвали страну, с которой Украина заинтересована заключить оборонный союз

Алексей Данилов. Фото: Офис президента

Алексей Данилов отметил, что по окончании Второй мировой войны было создано множество организаций, которые, по сути, утратили свою эффективность и свое настоящее предназначение. Единственное, в чем они хорошо преуспевают – это выражать озабоченность. 

По словам секретаря СНБО, теперь уже можно со всей очевидностью сказать, что для многих западных организаций на первом месте зарабатывание денег, а не демократические ценности. Так, сначала они закрыли глаза на аннексию Крыма, потом проглотили оккупацию части Донецкой и Луганской областей. 

Данилов подчеркнул, именно поэтому Украине, как суверенной стране, нужно позаботиться о том, чтобы подписать новый оборонный союз с одной из стран, имеющей ядерный арсенал. Такой страной Данилов видит Великобританию.

Секретарь СНБО также выразил благодарность всем тем странам, которые поддержали и продолжают поддерживать Украину. Также Данилов заявил, что проявили себя и те страны, которые в сложный период оставили Украину. Вскоре о них будет знать весь мир.

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Источник: https://www.facebook.com/rnbou/posts/271122101865181
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