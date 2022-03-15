Когда конец войне – что в итоге ждет Россию: дипломат озвучил свой прогноз по ситуации в Украине

Идут 20-е сутки варварского вторжения в Украину, которое путинская Россия начала 24 февраля. Эксперты продолжают анализировать ситуацию и делать прогнозы для издания "Комментарии". Сегодня своим видением ситуации поделился политический эксперт дипломат Вадим Трюхан.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

1) Промежуточные последствия трех недель войны

Уже совершенно очевидно для всех, что план Путина провалился. Ни о каких 2-3 днях молниеносного победного наступления, ни о каком захвате столицы Украины и ключевых крупных областных центров, ни о какой замене центральной власти на марионеток Кремля, создании очередных "народных республик", и тем более о массовой сдаче в плен украинских армейцев не то что речь не идет, – такие идеи вообще уже выглядят, как абсолютная чушь и утопия.

А плана "Б" в Кремле, похоже, нет до сих пор. Фактически рашистская орда топчется на месте, не зная, что ей делать дальше. Продвигаться вперед не получается, потому что вооруженные силы Украины вместе с ТерОбороной и другими военизированными подразделениями больно дают уже не только по зубам, но и по голове. И обратно возвращаться боязно, потому что до сих пор не преодолели страх перед репрессиями, которыми грозятся некоторые личности.

Все, на что сподобились — наносить максимальный вред гражданской инфраструктуре и убивать мирных безоружных жителей Украины, в том числе детей.

Все это наталкивает на то, что Украина фактически вступила в следующую фазу этого исторического противостояния с путинской Россией – тотальной войны. Весь народ и каждый гражданин в частности поднялись на защиту Родины. Кто с оружием в руках, кто в качестве волонтера, а кто голыми руками с флагом Украины и государственным гимном против вооруженных до зубов кафиров в тех населенных пунктах, которые ими взяты. Бердянск, Мелитополь, Херсон – яркие примеры этого беспрецедентного народного сопротивления рашистам.

2) Как действует Запад и чего от него ждать

На Западе, похоже, уже не осталось тех, кто считал, что Украина скоро будет оккупирована российским войском. Как следствие, крепнет коалиция, поддерживающая нас в борьбе против Кремля.

То, как кардинально Запад изменил свою позицию и шаг за шагом изолирует Россию от цивилизации, не может не радовать. Хотелось бы, конечно, большего, однако, будучи откровенными, на те шаги, на которые пошли США и особенно ЕС, за эти три недели – до вторжения в Украину рашистских орд, можно было только мечтать.

Пойдет ли Запад на закрытие неба над Украиной? Утвердительный ответ на этот вопрос до сих пор не просматривается. Однако ставки с каждым днем растут. Украинские военные успешно крушат рашистов по всем фронтам. А кафиры, будучи не способными, как оказалось, нанести военное поражение нашим ВСУ, воюют против мирных жителей и нашей критической инфраструктуры, наших городов и сел.

В такой ситуации приоритеты Украины динамично меняются. Нам нужно дополнительное оружие, чтобы самим закрыть небо над собственной страной, или, по крайней мере, минимизировать процент результативных ракетных и авиационных атак врага. Вскоре придет время, когда речь пойдет уже о закрытии неба не над Украиной, а над Россией. И это вопрос не лет и месяцев, а недель.

А что же может сделать еще Запад, чего от него ждать? На мой взгляд, номенклатура оружия, которое поставляется Украине из США и Европы, значительно расширится. Украина получит самолеты и ПВО. Кроме того, речь пойдет о противокорабельном оружии. ЧФ РФ, учитывая то, какие от него исходят угрозы для всей территории Украины, неприкосновенным долго оставаться не будет. Его надо уничтожить – и как можно скорее.

А еще Запад полностью запечатает Россию как ту бочку с дегтем. И так, что Северная Корея будет выглядеть для нее, как страна – мечта. Таких зверств и насколько циничных военных преступлений, которые совершает уже три недели Россия, не прощают.

3) Зачем сейчас проводятся переговоры с Россией

Переговоры нужны всегда. И бояться их не следует. Ни о какой "зраде" речь не идет. Сдать Украину или остановиться на полпути к уничтожению путинского режима никому народ Украины не позволит. Особенно после таких ужасных жертв, которыми мы уже заплатили за свою волю к свободе и отказ опуститься на колени перед фюрером 2.0 Путиным и его бандитско-террористической государствоподобной группировкой.

Однако вопросы гуманитарных границ, обмена пленных и вывоза 200-х должны как-то решаться. Потому и приходится говорить с россиянами. Несмотря на то, что какие-либо договоренности с ними, как говорил еще Бисмарк, "не стоят той бумаги, на которой они написаны". Тот факт, что уже несколько раз срываются договоренности о подвозе гуманитарной помощи в Мариуполь, тому подтверждение.

Но о каком мире на украинской земле, восстановлении территориальной целостности и гарантиях безопасности на нашем континенте на ближайшие десятилетия пока речь не идет.

Россия еще не исчерпала свой агрессивный потенциал. У них еще достаточно солдат и техники. И у них еще остается у власти психически больной маньяк путин, прекрасно понимающий, что загнал себя в тупик и имеет шанс оставаться живым, лишь пока сидит на своем троне в бункере. От него уже отвернулся ряд олигархов, из России массово бегут те, кто имеет на это средства. Протестные настроения растут, хотя их удается полиции глушить в зародыше. Следовательно, его поведение и положение уже абсолютно не прогнозируемы. В результате условия для полноценных мирных переговоров еще не сложились. Однако, как известно, "на безрыбье и рак рыба".

4) Когда и как закончится война

Всякая война завершается как минимум перемирием. А в идеале заключением мирного договора, которым устанавливаются рамки отношений враждующих сторон. В нашем случае предсказать, когда и чем завершится эта война, довольно сложно.

Однако оптимальный вариант для нас, для Европы и для населяющих Россию народов уже просматривается.

Во-первых, перед Украиной стоит непростая, но вполне реалистичная задача — нанести такое военное поражение России, которое привело бы к безусловной капитуляции российской армии. С помощью оружия, которое уже дают нам наши западные партнеры, и которое непременно еще дадут в ближайшие дни и недели, ущерб, нанесенный рашистам, спровоцирует массовую сдачу в плен их военных и последующее подписание их генералами акта о капитуляции. Это может случиться где-нибудь в Донецке или Севастополе, а может и под Москвой. В зависимости от оперативной обстановки на фронтах.

Во-вторых, после капитуляции российской армии, путин и его приспешники, совершавшие военные преступления, должны быть арестованы и предстать перед судом. Международный Трибунал по России, который будет работать в Харькове или Мариуполе – лучший способ добиться справедливости.

В-третьих, в Россию на переходный период следует ввести временную Администрацию ООН, которая подготовит новую переходную конституцию, предусматривающую право всех 83 субъектов федерации на самоопределение, с последующим проведением ОБСЕ соответствующих референдумов. Для поддержания правопорядка Администрацию должна поддерживать полицейская миссия ООН. Одной из ключевых задач Администрации и Миссии станет демилитаризация и депутинизация России.

В четвертых, следует определить справедливый объем репараций и контрибуций, которые Россия в разумные сроки должна выплатить Украине. Как вариант, для этого целесообразно будет запустить Программу "нефть и газ на репарации и контрибуции", за счет которой будут производиться соответствующие платежи.

В-пятых, Россию следует исключить из всех международных организаций до проведения референдумов о самоопределении согласно переходной конституции.

И последнее, самое сложное. Международное сообщество, в частности, через введение широкомасштабной миссии ОБСЕ, должно создать условия, необходимые для разозмобивания населения России, мозги которого более 20 лет промывались путинской пропагадистской машиной.

5) Относительно гарантий безопасности

Вполне правильный вопрос: где гарантии, что в России или в одном из вновь созданных на ее территории независимых государств снова не придет к власти очередной путин, и оттуда в очередной раз будет выходить угроза международному миру и безопасности?

Для того чтобы предупредить такую угрозу, которая вполне реалистична в случае, если Украину остановит кто-нибудь на полпути, и путинский режим в той или иной форме сохранится, следует созвать международную конференцию с целью кардинального реформирования ООН.

Эта организация фактически повторила судьбу Лиги наций, оказавшись совершенно не способной остановить агрессию отдельно взятого государства. При этом это далеко не первый случай за все время его существования.

Цивилизованный мир должен выйти на создание такой универсальной международной организации, которая будет лишена доминирующего влияния со стороны любого государства. Если человечество хочет раз и навсегда избавиться от угрозы тотального уничтожения каким-то очередным президентом-маньяком, пора создать мировое правительство, с абсолютными полномочиями в сфере безопасности, создать и подчинить ему постоянно действующие мощные многонациональные силы по поддержанию мира.

Кроме того, следует также решить судьбу оружия массового поражения, в первую очередь ядерного. При нынешней динамике развития ядерных технологий уже в ближайшем будущем человечество может предстать перед ядерной угрозой не только от отдельных государств-париев, но и от террористических групп. Допустить такое развитие событий мы не имеем права.

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