В СМИ появились новые подробности нападения на пограничников на границе с РФ

Во время нападения сотрудников СБУ на пограничников в Сумской области было 5 работников силового ведомства. Все они, якобы, праздновали новое звание своего товарища. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники информации.

Нападение на пограничников в Сумской области (фото из открытых источников)

В материале журналистов, информированный источник сообщает, что работники СБУ омывали новое повышение по службе своего товарища. По крайней мере, так они сами говорят. В материале говорится, что двое из них были сильно пьяны, то есть, в отключке. Дерзкое нападение совершили трое остальных. Но сегодня задержаны не все участники инцидента. Руководителя, как рассказывает источник журналистов, обошло обвинение и арест.

"Участники — это руководитель межрайонного отдела СБУ, его заместитель и еще трое подчиненных. Двое сильно выпили. Напали на наряд трое. Однако задержаны только двое из них — заместитель начальника и один из рядовых работников. А начальник вдруг оказался ни при чем и теперь якобы "не участвовал" в нападении ", — заявляет источник" Обозревателя ".

Авторы материала пишут, что к пограничникам, которые были на службе и находились в служебном авто Renault Duster подошли 3 сотрудников СБУ и спровоцировали конфликт. Именно они забрали у них служебные автоматы, боеприпасы и разгрузки. А потом исчезли, вероятно, на своей Toyota RAV4.

Стало известно, что обвинения объявили только двум, третий работник СБУ проходит по резонансному делу как свидетель.

Журналисты узнали, что тем "свидетелем" и является руководитель местных спецслужб, который вместе со своими работниками напал на пограничников. Источник заявляет, что "все порешали и нашли двух крайних". Ведь полностью замять такой резонансный скандал не получится

"Одного из тех, кто напал, служба решила вывести из-под удара. Он имеет связи. После окончания Академии служил в Луганской области, в Киеве, в Одессе и вот его перевели в Сумскую область. За последние несколько лет его материальное положение значительно улучшилось ", — сообщает источник" Обозревателя ".

Тайный собеседник журналистов заявил, что место, где произошла драка, есть "хлебным местом" для контрабандистов. Поэтому, как рассказывает собеседник издания, трудно сказать, что реально делали там работники СБУ и действительно была ли это просто пьянка.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, кто напал на украинских пограничников на границе с РФ.

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