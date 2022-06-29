В случае "воздушной тревоги" заведениям в Полтавской области запрещалося выгонять посетителей

Владельцам и руководителям торговых центров Полтавской области запрещалось выгонять людей из помещения на улицу во время воздушной тревоги. Об этом пишут Українські новини.

Разбор завалов, фото ГСЧС

В сообщении Госпотребслужбы Полтавской области, размещенном на местных сайтах, в частности, говорится: "Во время воздушной тревоги весь персонал и посетители должны немедленно пройти в определённое безопасное место в самом заведении, а не предлагать выйти из заведения".

В ведомстве подчеркнули, что находиться на улице во время воздушной тревоги очень опасно и поэтому руководители торговых сетей должны взять на контроль этот вопрос и принять максимальные меры по обеспечению безопасности во время воздушной тревоги как для работников торговых сетей, так и для их посетителей.

Как выяснили журналисты, подобные указания Госпотребслужбы были одинаковы во многих областях Украины. Например, Начальник инспекции по благоустройству Днепровского горсовета Руслан Мороз 15 апреля говорил о том, во время сигнала "Воздушная тревога" запрещено выгонять посетителей из торговых заведений.

Напомним, 27 июня в следствие ракетной атаки российских войск был разрушен торговый центр "Амстор". Мэр Кременчуга заявил, что торговый центр не был закрыт во время воздушной тревоги – в этом городской голова усмотрел нарушение.

В администрации торгового центра Українським Новинам прокомментировали, что действия должностных лиц ТЦ были четко регламентированы протоколом № 12 заседания Совета обороны Полтавской областной военной администрации от 18.03.2022, а также требованиями Госпотребслужбы Полтавской области и Полтавского городского совета.

Согласно требованиям, было определено максимально безопасное место в здании ТЦ для посетителей и сотрудников, которые не хотели покидать ТЦ во время воздушной тревоги. В администрации "Амстор" подчеркнули, что "маршруты эвакуации и перемещения посетителей во время воздушной тревоги были размещены в публичных местах ТЦ. Выгонять людей после прекращения работы ТЦ, согласно требованиям, было запрещено".

Кроме этого, в комментарии отметили, что "руководитель торгового центра заранее сообщил всем арендаторам, что во время воздушной тревоги ТЦ не будет закрываться, и центральная дверь торгового центра будет открыта для обеспечения максимального эвакуационного потока для тех посетителей, которые изъявят желание покинуть ТЦ. После срабатывания предупреждающей сирены "Амстор" работал только в режиме "на выход", охрана помогала желающим покинуть ТЦ. Благодаря слаженным действиям всех служб и ответственных лиц, особенно во время разрастающегося пожара после ракетного удара, масштаб трагедии удалось существенно снизить".

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