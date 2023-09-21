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В Словакии на выборах лидирует антиукраинская сила: стоит ли переживать

Уже сейчас социологи считают, что ни у одной партии Словакии по итогам выборов не будет большинства

сегодня, 18:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Словацкая оппозиционная партия Smer-SD во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо хоть и незначительно, но увеличила свое преимущество над либеральной партией "Прогрессивная Словакия" накануне выборов 30 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Reuters".

В Словакии на выборах лидирует антиукраинская сила: стоит ли переживать

Словакия. Фото из открытых источников

Отмечается, что опрос, проведенный для новостного сайта pravda.sk среди с 15 по 19 сентября, показал поддержку Smer-SD на уровне 20,3% против 17,2% у "Прогрессивной Словакии". Этот опрос показал увеличение преимущества Smer-SD на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом в августе.


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Стоит отметить, Фицо – бывший премьер-министр, который ушел в отставку в 2018 году после убийства журналиста Яна Куцяка, что вызвало массовые протесты. Сейчас он рассказывает, что нужно думать о национальных интересах, пора прекратить военную поддержку Украины. Также Фицо выступает против антироссийских санкций, которые лишь вредят Словакии.

Лидер партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка предупредил, что эти изменения могут подтолкнуть Словакию к изоляции, и пообещал поддерживать Украину в ее борьбе с российским вторжением вместе с партнерами по ЕС и НАТО.

Данные опроса показали, что ни одна партия не получит большинства, а восемь партий – от либеральных до пророссийских националистов – могут получить места в парламенте.

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