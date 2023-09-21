В Словакии на выборах лидирует антиукраинская сила: стоит ли переживать

Словацкая оппозиционная партия Smer-SD во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо хоть и незначительно, но увеличила свое преимущество над либеральной партией "Прогрессивная Словакия" накануне выборов 30 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Reuters".

Словакия. Фото из открытых источников

Отмечается, что опрос, проведенный для новостного сайта pravda.sk среди с 15 по 19 сентября, показал поддержку Smer-SD на уровне 20,3% против 17,2% у "Прогрессивной Словакии". Этот опрос показал увеличение преимущества Smer-SD на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом в августе.

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Стоит отметить, Фицо – бывший премьер-министр, который ушел в отставку в 2018 году после убийства журналиста Яна Куцяка, что вызвало массовые протесты. Сейчас он рассказывает, что нужно думать о национальных интересах, пора прекратить военную поддержку Украины. Также Фицо выступает против антироссийских санкций, которые лишь вредят Словакии.

Лидер партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка предупредил, что эти изменения могут подтолкнуть Словакию к изоляции, и пообещал поддерживать Украину в ее борьбе с российским вторжением вместе с партнерами по ЕС и НАТО.

Данные опроса показали, что ни одна партия не получит большинства, а восемь партий – от либеральных до пророссийских националистов – могут получить места в парламенте.

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