В следующем году у украинцев появится дополнительный выходной: будем праздновать еще один праздник

Сразу после окончания летних каникул первым делом народные избранники планируют рассмотреть законопроект об установлении государственного праздника и выходного 28 июля. Инициатива исходит от президента Украины. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью "Обозревателю" рассказала зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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По мнению нардепа, уже в следующем году украинцы на один день больше будут отдыхать летом. Праздник украинской государственности наша страна будет отмечать 28 июля и, если народные избранники поддержать президентскую инициативу, тот этот день уже в 2022 году будет выходной.

Учитывая, что шансы на принятие президентского законопроекта очень велики, то можно уже сейчас спрогнозировать, что отдыхать украинцы будут на один день больше в следующем году. Правда ранее в кулуарах Верховной Рады ходили разговоры о том, что, если государственный праздник выпадал на субботу или воскресенье, то этот день не переносился бы на будний день. Этот законопроект не прошел. Если бы его поддержали, то количество выходных дней украинцев в 2021 году уменьшилось бы на три дня.

Что же касается принятия законопроектов, которые отменяют длинные выходные, то парламентарии на это не пойдут, уверена Евгений Кравчук, ведь никто не заинтересован наносить удар туристической отрасли. Учитывая, что туризм и так сильно потерял во время затяжного карантина, то отбирать у гостиниц, ресторанов, национальных парков возможность заработать никто не намерен.

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