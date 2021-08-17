Длинные выходные в Украине на День Независимости: будут ли работать банки и почта

В Украине День Независимости в 2021 — юбилейный. Кабмин принял решение перенести рабочий день с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа. Поэтому украинцы смогут отдыхать четыре выходных подряд — с 21 по 24 августа. Об этом сказано в статье 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Кроме того, Нацбанк Украины определил порядок работы банковской системы в связи с переносом Кабинетом министров рабочих дней в 2021 году. Так, день работы банковской системы Украины в 2021 году переносятся с понедельника 23 августа — на субботу 28 августа.



В НБУ приняли решение о том, что межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) 28 августа будут осуществляться датой банковского дня 28 августа 2021 года. В период с 21 до 24 августа 2021 года межбанковские переводы через СЭП будут проводиться датой банковского дня 25 августа 2021 года.

23 августа 2021 года банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции. Для удобства клиентов по всей стране большинство банков обеспечат бесперебойную работу банкоматов и вовремябудут загружать их наличными различных номиналов.

Работа почтовых отделений

В праздничные дни на День Независимости, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать 23 и 24 августа — график работы, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).

В то же время "Укрпошта" пока не обнародовала график работы на День Независимости.

Как ранее информировал портал "Комментарии", длительные выходные на День Независимости 2021: украинцы успеют поймать лето за хвост. За окном последний месяц лета и еще так хочется насладиться теплым солнцем и ласковым летним ветром. И украинцы получат такую возможность в виде мини-уикенда в конце августа. 24 августа Украина отмечает юбилейный 30-й День Независимости. Кроме праздничных мероприятий, эта дата порадует нас также дополнительными днями отдыха.

Напомним, ранее издание сообщало о том, как отдохнуть после тяжелого рабочего дня . Специалисты советуют после рабочего дня отвлечься на какое-то занятие: рисование, музыку, приготовление ужина или просмотр любимого сериала. А когда готовить не хочется, но перекусить нужно, пусть лучше в холодильнике всегда будут сезонные фрукты, овощи и хлебцы. Но от алкоголя после напряженного дня лучше отказаться, ведь утром ваше самочувствие может значительно ухудшиться.



