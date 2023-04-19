В Швейцарии на аукционе продали скелет тираннозавра

В швейцарском Цюрихе продали скелет гигантского тираннозавра за 6,13 млн долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Скелет тираннозавра. Фото из открытых источников

Кости для экспоната были собраны в нескольких местах в штатах Монтана и Вайоминг в период с 2008 по 2023 годы. Археологи смогли собрать скелет из 293 из трех разных тираннозавров. Из-за такой особенности экспонат получил название TRX-293 TRINITY. Большинство костей настоящие, однако часть пришлось делать из гипса и эпоксидной смолы. TRX-293 TRINITY имеет высоту 3,9 метра и длину 11,6 метра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Аукцион Koller ожидал получить за тираннозавра 5-8 млн швейцарских франков, однако победную ставку сделал неизвестный покупатель на сумму в 4,8 млн швейцарских франков (6,13 млн долларов). Это ниже ожидаемого, однако общая цена стала выше из-за премии и комиссии Аукциона.

Это третий раз в мире и впервые в Европе, когда целый скелет Тиранозавра был выставлен на аукционе. Остальные модели были проданы в Северной Америке. Первая в 1998 году за 8,4 млн долларов, а вторая в 2020 году за 21 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые показали настоящий вид лица Иисуса. Исследователи проанализировали тексты библии, а также использовали современные знания о времени, в котором жил Иисус, чтобы воспроизвести максимально близкое лицо религиозного деятеля.

Также "Комментарии" писали об затоплении турецкого поселка, которое поглощается искусственным озером. Турция строит гидроэлектростанции и подтапливает населенные пункты. Экологи и местные жители против такого решения власти, но они бессильны что-то сделать.