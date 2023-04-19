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В Швейцарии на аукционе продали скелет тираннозавра

Третий раз в истории продали скелет тиранозавра на аукционе.

сегодня, 17:00
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Автор:

Slava Kot

В швейцарском Цюрихе продали скелет гигантского тираннозавра за 6,13 млн долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

В Швейцарии на аукционе продали скелет тираннозавра

Скелет тираннозавра. Фото из открытых источников

Кости для экспоната были собраны в нескольких местах в штатах Монтана и Вайоминг в период с 2008 по 2023 годы. Археологи смогли собрать скелет из 293 из трех разных тираннозавров. Из-за такой особенности экспонат получил название TRX-293 TRINITY. Большинство костей настоящие, однако часть пришлось делать из гипса и эпоксидной смолы. TRX-293 TRINITY имеет высоту 3,9 метра и длину 11,6 метра.


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Аукцион Koller ожидал получить за тираннозавра 5-8 млн швейцарских франков, однако победную ставку сделал неизвестный покупатель на сумму в 4,8 млн швейцарских франков (6,13 млн долларов). Это ниже ожидаемого, однако общая цена стала выше из-за премии и комиссии Аукциона.

Это третий раз в мире и впервые в Европе, когда целый скелет Тиранозавра был выставлен на аукционе. Остальные модели были проданы в Северной Америке. Первая в 1998 году за 8,4 млн долларов, а вторая в 2020 году за 21 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые показали настоящий вид лица Иисуса. Исследователи проанализировали тексты библии, а также использовали современные знания о времени, в котором жил Иисус, чтобы воспроизвести максимально близкое лицо религиозного деятеля.

Также "Комментарии" писали об затоплении турецкого поселка, которое поглощается искусственным озером. Турция строит гидроэлектростанции и подтапливает населенные пункты. Экологи и местные жители против такого решения власти, но они бессильны что-то сделать.



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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/science/t-rex-skeleton-sells-more-than-6-mln-swiss-auction-2023-04-18/
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