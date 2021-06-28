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В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Украинские военные контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня

сегодня, 19:37
Автор:

Елизавета Черных

В пресс-центре штаба ООС сообщили, что по состоянию на 28 июня, на Донбассе сохраняется режим "тишины". Ситуация под контролем у украинских военных. Об этом пишет издание "РБК-Украина". 

В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Война на Донбассе - фото из открытых источников

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня", — сказано в сообщении. 

Также отмечается, что в районе проведения операции также выполняют задачи другие составляющие сил обороны. К примеру, сегодня, 28 июня пиротехники разминировали свыше двух гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

Напомним, что непростая военная ситуация у линии разграничения на Донбассе продолжает держать украинцев в напряжении. Регулярные обстрелы со стороны российских боевиков нарушают обговоренный режим тишины, а также забирают жизни наших защитников. По словам президента Владимира Зеленского, любым обострением со стороны т.н. "Л-ДНР" Россия реагирует на внешние политические "раздражители".

Ранее портал "Комментарии" писали, что террористы на оккупированном Донбассе начали подрываться на своих минах. По данным украинской разведки, 21 июня от подрыва на своих минах умерло шесть боевиков так называемых "Л/ДНР". В связи с этим вражеские СМИ начали распространять фейковую информацию, что боевики погибли возле оккупированного Донецка якобы в результате минометного обстрела. Также террористы активно распространяют дезинформацию об активизации боевых действий со стороны украинской армии на Донбассе.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/donbasse-segodnya-sohranyaetsya-rezhim-tishiny-1624891731.html
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