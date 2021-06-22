"Френдлифаер" на Донбассе: как боевики подрываются на своих минах

Террористы на оккупированном Донбассе начали подрываться на своих минах. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Анна Новицкая.

Боевики на Донбасе - фото из открытых источников

По данным украинской разведки, 21 июня от подрыва на своих минах умерло шесть боевиков так называемых "Л/ДНР".

"Так, за минувшие сутки в результате подрыва на собственных взрывчатых устройствах и неосторожного обращения с оружием потери противника составили: шесть безвозвратных, пять санитарных", — отметила Новицкая.

В связи с этим вражеские СМИ начали распространять фейковую информацию, что боевики погибли возле оккупированного Донецка якобы в результате минометного обстрела. Также террористы активно распространяют дезинформацию об активизации боевых действий со стороны украинской армии на Донбассе.

Напомним, что с начала текущей недели на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов и саперов. Контроль за проведением собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений оккупантов осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

Также 7 июня российские оккупанты на Донбассе объявили "неделю мобилизационной готовности". Тогда разведка сообщала, что пророссийские боевики уже разослали сообщение своим резервистам и пригрозили, что в случае неявки или несвоевременного прибытия личный состав резерва привлекут к ответственности.

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