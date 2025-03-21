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В шоке была вся команда: кто встретил на Земле астронавтов NASA

Дельфины несколько минут плавали вокруг корабля

сегодня, 08:10
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Кравцев Сергей

Астронавтов NASA, которые вернулись на Землю после девятимесячного пребывания на Международной космической станции, встретили дельфины. Агентство опубликовало в X видео, на котором можно увидеть, как к месту приводнения капсулы Crew Dragon в Мексиканском заливе подплыла стая дельфинов. 

В шоке была вся команда: кто встретил на Земле астронавтов NASA

Астронавтов NASA на Земле встретила стая дельфинов. Фото: из открытых источников

Камеры зафиксировали, как морские обитатели спокойно плавают вокруг нее.

"Стая любознательных дельфинов добавила дополнительного смысла в восстановлении экипажа Crew Dragon и его четырех исследователей", – говорится в сообщении.

В течение нескольких минут дельфины плавали вокруг необычного корабля, пока инженеры готовились поднять Dragon на борт баржи. В SpaceX сказали, что им ничего не угрожало.                                                                            

"Здесь, на вашем экране, мы видим дельфинов, которые хотят поиграть с Dragon", — цитирует ведущую веб-трансляции и менеджера по инжинирингу систем качества Кейт Тайс Business Insider.

Читайте также на портале "Комментарии" — двое астронавтов NASA, застрявших на борту Международной космической станции (МКС) с июня 2024 года, наконец возвращаются на Землю, более чем через девять месяцев после того, как сбой пионерской капсулы Boeing Starliner прервал их первоначально запланированную недельную миссию. Об этом пишет The Guardian.

Также издание "Комментарии" сообщало – астронавты NASA, проведшие на борту Международной космической станции девять изнурительных месяцев вместо запланированных восьми дней, могут получить невероятную компенсацию за вынужденное продление миссии.




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