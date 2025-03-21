В шоке была вся команда: кто встретил на Земле астронавтов NASA

Астронавтов NASA, которые вернулись на Землю после девятимесячного пребывания на Международной космической станции, встретили дельфины. Агентство опубликовало в X видео, на котором можно увидеть, как к месту приводнения капсулы Crew Dragon в Мексиканском заливе подплыла стая дельфинов.

Астронавтов NASA на Земле встретила стая дельфинов. Фото: из открытых источников

Камеры зафиксировали, как морские обитатели спокойно плавают вокруг нее.

"Стая любознательных дельфинов добавила дополнительного смысла в восстановлении экипажа Crew Dragon и его четырех исследователей", – говорится в сообщении.

В течение нескольких минут дельфины плавали вокруг необычного корабля, пока инженеры готовились поднять Dragon на борт баржи. В SpaceX сказали, что им ничего не угрожало.

"Здесь, на вашем экране, мы видим дельфинов, которые хотят поиграть с Dragon", — цитирует ведущую веб-трансляции и менеджера по инжинирингу систем качества Кейт Тайс Business Insider.

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