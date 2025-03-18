Астронавты NASA пробыли 9 месяцев в космосе, а теперь возвращаются на Землю

Двое астронавтов NASA , застрявших на борту Международной космической станции (МКС) с июня 2024 года, наконец возвращаются на Землю, более чем через девять месяцев после того, как сбой пионерской капсулы Boeing Starliner прервал их первоначально запланированную недельную миссию. Об этом пишет The Guardian.

Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор. Фотография: NASA

Капсула SpaceX Dragon с четырьмя астронавтами, включая пилотов-испытателей Starliner Суниту Уильямс и Барри "Бутча" Уилмора, отстыковалась от орбитального аванпоста в 1:05 утра по восточному времени (5:05 утра по Гринвичу). Космический корабль должен приземлиться у побережья Флориды примерно в 18:00 по восточному времени после 17-часового снижения, а руководители миссии определят точное месторасположение после оценки погодных условий.

Уильямс и Уилмор прибыли на МКС 6 июня прошлого года, намереваясь остаться достаточно долго, чтобы оценить стыковку и эксплуатационные возможности Starliner во время первого полета с экипажем и вернуться домой не более чем через 10 дней.

Но ряд технических проблем и опасений по безопасности заставили NASA и Boeing отправить капсулу обратно на Землю пустой в сентябре и продолжить пребывание пары, сделав их членами экипажа на борту космической станции вместо двух других астронавтов, которые все еще были на земле, и были переназначены для других будущих миссий.

"Мы будем скучать по тебе, но хорошего путешествия домой", — призвала Энн Макклейн из НАСА с космической станции, когда капсула отошла на высоту 260 миль (418 км) над Тихим океаном.

Также на борту капсулы американец Николас Хейг и российский космонавт Александр Горбунов.

"Экипаж-9 возвращается домой", — сказал Хейг изнутри капсулы, когда она медленно удалялась назад и удалялась от станции для того, что официальный представитель NASA описал в прямой веб-трансляции событие как "путешествие вниз".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мужчина почти 100 дней "бродил" в Тихом океане.