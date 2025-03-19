Сколько получат денег астронавты, проведшие в космосе 9 месяцев: шокирующая сумма

Астронавты NASA, проведшие на борту Международной космической станции девять изнурительных месяцев вместо запланированных восьми дней, могут получить невероятную компенсацию за вынужденное продление миссии.

Сунита Вильямс

Сунита Уильямс и Бутч Уилмор успешно вернулись на Землю во вторник, приводясь в капсуле SpaceX Crew Dragon у побережья Флориды. Задержка произошла из-за проблем с двигательной установкой их начального корабля Starliner, из-за чего он стал непригодным для возвращения. Уильямс и Уилмор были включены в миссию Crew-9, прибывшую на МКС в сентябре с целью безопасно доставить их домой.

NASA подтвердило, что астронавты получат дополнительную выплату за продление миссии, хотя точная сумма пока не разглашается.

Бывшая астронавтка NASA Кейди Коулман отметила, что космонавты получают базовую зарплату без доплат за сверхурочную работу, а компенсация за незапланированные расходы обязательна, но минимальна.

"Для меня это было около 4 долларов в день," – сказала она, вспомнив свою 159-дневную миссию в 2010–2011 годах, за которую получила около $636 дополнительных выплат.

Учитывая годовые зарплаты Уильямс и Уилмора в пределах $125,133–$162,672, их компенсация за девятимесячную миссию может составить чуть больше $1,000.

В течение 286 дней в космосе их основной заработок составит от $93,850 до $122,004, а с учетом доплат за непредвиденные расходы – от $94,998 до $123,152.

NASA покрывает расходы на транспорт, проживание и питание астронавтов, но неизвестно, просматривался ли размер компенсации с учетом инфляции.

Для сравнения, Нил Армстронг в 1969 году был самым высокооплачиваемым астронавтом миссии Apollo 11 с зарплатой в $27,401 в год.

Несмотря на все трудности длительного космического полета – в частности, потерю мышечной массы, снижение плотности костей, нарушение зрения и проблемы с равновесием – эксперты отмечают, что девятимесячное пребывание на МКС не представляет критических рисков для здоровья.

"Экипаж чувствует себя отлично", — заявил Стив Стич, руководитель программы NASA Commercial Crew, во время пресс-конференции.

Впрочем, история неожиданного задержания астронавтов вызвала сочувствие общественности.

"Если бы вы узнали, что выходите сегодня на работу и остаетесь в офисе на 9 месяцев, у вас могла бы произойти паническая атака", – прокомментировал психолог Джозеф Киблер. "Эти люди продемонстрировали невероятную стойкость."

Несмотря на то, что 286 дней на орбите превышают стандартную шестимесячную ротацию на МКС, этот показатель занимает лишь шестое место среди рекордов NASA.

Лидером по продолжительности одиночной миссии среди американских астронавтов остается Фрэнк Рубио (371 день), в то время как мировой рекорд удерживает российский космонавт Валерий Поляков – 437 дней в космосе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что произошло с телами астронавтов, пробывших в космосе 9 месяцев.



