В сети разгоняют еще одну новость о Залужном: что стало известно еще до назначения послом

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Зеркало недели", со ссылкой на собственных собеседников.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, после увольнения со своей должности решением президента Владимира Зеленского Залужный был выведен в распоряжение министра обороны.

"Какой-то значимой военной должности, адекватной уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Умеров не предложил, как не предложил ее ранее и президент Зеленский. В этих условиях, генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом", – пишет издание.

Журналисты объясняют, что недельная задержка с этим была связана с тем, что после принятия закона с новым перечнем воинских званий не было завершено соответствующее изменение нормативной базы, в частности в указах президента. Поэтому нет четкой ясности, кто должен увольнять Залужного в звании генерала с военной службы — министр обороны своим приказом или президент своим указом, как раньше увольняли генералов армии Украины.

При этом СМИ обращает внимание, что человек, который является действующим генералом, не может работать дипломатом. Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра военнослужащему прекращается выплата денежного обеспечения, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, который имеет высшее воинское звание, это составляет 1762 гривны в месяц.

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