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В сети распространяют информацию о принудительном списании денег с банковских карт на нужды армии (ФОТО)

Украинцам сообщают о том, что якобы украинское правительство будет списывать деньги с банковских счетов на нужды Вооруженных сил Украины

сегодня, 15:59
Автор:

Людмила Слободенюк
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Сейчас в сети и некоторых СМИ распространяется фейковая информация о том, что якобы чиновники уже протестировали систему и планируют принудительно снимать деньги со счетов украинцев на нужды Вооруженных Сил Украины. В "Центре противодействия дезинформации" такие сообщения опровергли и назвали чепухой, передает портал "Комментарии".

В сети распространяют информацию о принудительном списании денег с банковских карт на нужды армии (ФОТО)

Списание денег со счетов на армию. Фото из открытых источников

Первоисточником распространения такой информации о том, что правительство якобы планирует пополнить бюджет ВСУ за счет принудительного списания определенных сумм с банковских счетов, стал Telegram-канал "Национального корпуса Украины". Однако в самой организации рассказали, что данный канал им не принадлежит и является фейковым, поэтому Нацкорпус свое отношение к такой дезинформационной компании опроверг.

В фейковом сообщении было указано, что 15 февраля на самом деле происходила не кибератака на банки Украины, а процесс тестирования системы, во время которой правительство будет списывать нужные им суммы со счетов украинцев в пользу украинских военных.

В "Центре противодействия дезинформации" украинцев просят трезво оценивать случающуюся им в сети информацию. Механизм принудительного списания средств с банковского счета невозможен и противозаконен.

"Никто не собирается забирать деньги вкладчиков украинских банков и передавать их военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Все банки на территории Украины работают в пределах действующего законодательства. А законом подобный механизм "заимствования" не предусмотрен", — прокомментировали информацию в правительственной организации.
В сети распространяют информацию о принудительном списании денег с банковских карт на нужды армии (ФОТО) - фото 2


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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/127703033112104
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