В сети распространяют информацию о принудительном списании денег с банковских карт на нужды армии (ФОТО)

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Людмила Слободенюк
Сейчас в сети и некоторых СМИ распространяется фейковая информация о том, что якобы чиновники уже протестировали систему и планируют принудительно снимать деньги со счетов украинцев на нужды Вооруженных Сил Украины. В "Центре противодействия дезинформации" такие сообщения опровергли и назвали чепухой, передает портал "Комментарии".
Списание денег со счетов на армию. Фото из открытых источников
Первоисточником распространения такой информации о том, что правительство якобы планирует пополнить бюджет ВСУ за счет принудительного списания определенных сумм с банковских счетов, стал Telegram-канал "Национального корпуса Украины". Однако в самой организации рассказали, что данный канал им не принадлежит и является фейковым, поэтому Нацкорпус свое отношение к такой дезинформационной компании опроверг.
В фейковом сообщении было указано, что 15 февраля на самом деле происходила не кибератака на банки Украины, а процесс тестирования системы, во время которой правительство будет списывать нужные им суммы со счетов украинцев в пользу украинских военных.
В "Центре противодействия дезинформации" украинцев просят трезво оценивать случающуюся им в сети информацию. Механизм принудительного списания средств с банковского счета невозможен и противозаконен.
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