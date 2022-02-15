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На серверы "ПриватБанка" и "Ощадбанка" осуществляется кибератака

В работе "Ощадбанка" произошел сбой: упали приложение, сайт, не работают банкоматы. Приложение и сайт "ПриватБанка" работают со сбоями

сегодня, 18:18
Автор:

Людмила Слободенюк
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В соцсетях пользователи начали жаловаться на работу приложений "ПриватБанка" и "Ощадбанка". Мы также проверили и убедились, что приложения не работают корректно – невозможно войти в свой профиль, узнать данные со счетов. В "ПриватБанке" уже попросили украинцев не волноваться и подтвердили факт кибератаки. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского правительства "Spravdi".

На серверы "ПриватБанка" и "Ощадбанка" осуществляется кибератака

Кибератака на банки. Фото из открытых источников

Стало известно, что по всей Украине не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, наблюдаются проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения "Ощад 24/7". Служба поддержки "Ощадбанка" в Twitter сообщила, что специалисты уже работают над решением проблемы. С чем связан сбой и сроки полного устранения проблем не уточняются.

Также кибератаке подверглось приложение "ПриватБанка". Атакованы сайты ВСУ и Минобороны.

"Никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно приложения "Приват24". Остальные финансовые операции выполняются в нормальном режиме", — заверили в ПриватБанке.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что киберполиция прокомментировала информацию о якобы прекращении работы банкоматов (ФОТО). Украинцам стали рассылать смс-сообщения, якобы 15 февраля перестанут работать банкоматы. Поэтому некоторые украинцы бросились снимать наличные с карточек. В соцсетях начали распространять фото с очередями вблизи терминалов. В полиции уже отреагировали и начали расследование.
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Источник: https://t.me/spravdi/393
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