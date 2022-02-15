Киберполиция прокомментировала информацию о якобы прекращении работы банкоматов (ФОТО)

Украинцам стали рассылать смс-сообщения о том, что якобы 15 февраля перестанут работать банкоматы. Поэтому некоторые граждани бросились снимать наличные с карточек. В соцсетях начали распространять фото с очередями вблизи терминалов. В полиции уже отреагировали и начали расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины, передает портал "Комментарии".

Неисправность банкоматов в Украине 15 февраля. Фото из открытых источников

В настоящее время полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к рассылке смс-сообщений о сбоях в работе банкоматов. Также правоохранители подтвердили, что данная информация не соответствует действительности.

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