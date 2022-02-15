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Киберполиция прокомментировала информацию о якобы прекращении работы банкоматов (ФОТО)

Правоохранители ищут лиц, рассылающих украинцам смс о технической неисправности банкоматов 15 февраля

сегодня, 17:16
Автор:

Людмила Слободенюк
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Украинцам стали рассылать смс-сообщения о том, что якобы 15 февраля перестанут работать банкоматы. Поэтому некоторые граждани бросились снимать наличные с карточек. В соцсетях начали распространять фото с очередями вблизи терминалов. В полиции уже отреагировали и начали расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины, передает портал "Комментарии".

Киберполиция прокомментировала информацию о якобы прекращении работы банкоматов (ФОТО)

Неисправность банкоматов в Украине 15 февраля. Фото из открытых источников

В настоящее время полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к рассылке смс-сообщений о сбоях в работе банкоматов. Также правоохранители подтвердили, что данная информация не соответствует действительности.

"Установлено, что сегодня, 15 февраля, клиентам одного из государственных банков начали поступать сообщения о технической неисправности банкоматов. Сотрудниками киберполиции проанализировано содержание смс-сообщений и установлено, что они не несут фишингового характера, а являются элементом информационной атаки и не соответствуют действительности", – сообщили в киберполиции.
Киберполиция прокомментировала информацию о якобы прекращении работы банкоматов (ФОТО) - фото 2
Ранее "Комментарии" писали о том, что украинцы получают сообщение о якобы остановке работы банкоматов ПриватБанка. Спикер банка прокомментировал ситуацию журналистам. Представитель финучреждения прокомментировал ситуацию с работой банкоматов. По его словам, ПриватБанк не имеет никакого отношения к этой рассылке, никаких оснований для паники пока нет, а учреждение продолжает работать в штатном режиме.
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Источник: https://www.facebook.com/cyberpoliceua/posts/257937753183799
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