В сети продолжают обсуждать тайное послание от Зеленского Путину

В соцсетях продолжают активно обсуждать свитшот президента Украины Владимира Зеленского, а точнее надпись на нем. Зеленский пришел на встречу с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в свитшоте с координатами 48.3794° и 31.1656°. Это уже назвали тайным сигналом российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

Владимир Зеленский и Кая Каллас. Фото: BILD

Отмечается, что по координатам 48.3794° и 31.1656° расположено село Добровеличковка в Кировоградской области Украины. Именно в этом населенном пункте расположен географический центр страны в официально признанных границах 1991 года. В селе установлен памятный знак на месте, где сходятся украинские параллели и меридианы.

"Этим Зеленский сигнализирует, что отказывается от каких — либо территориальных уступок и не собирается признавать никаких изменений границ своей страны", — говорится в материале немецкого издания.

Стоит отметить, что, находясь в Эстонии президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Украина не готова согласиться на "замораживание" войны или на небольшую паузу. По словам главы украинского государства, пауза на поле боя на территории Украины – это не пауза в войне: это не говорит о том, что это прекращение войны и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще, эта пауза будет помогать только РФ, уверен украинский лидер.

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