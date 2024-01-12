logo

BTC/USD

45758.57

ETH/USD

2670.27

LTC/USD

76.81

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В сети продолжают обсуждать тайное послание от Зеленского Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

В сети продолжают обсуждать тайное послание от Зеленского Путину

Западные журналисты расшифровали тайну нового свитшота украинского лидера

сегодня, 15:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В соцсетях продолжают активно обсуждать свитшот президента Украины Владимира Зеленского, а точнее надпись на нем. Зеленский пришел на встречу с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в свитшоте с координатами 48.3794° и 31.1656°. Это уже назвали тайным сигналом российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

В сети продолжают обсуждать тайное послание от Зеленского Путину

Владимир Зеленский и Кая Каллас. Фото: BILD

Отмечается, что по координатам 48.3794° и 31.1656° расположено село Добровеличковка в Кировоградской области Украины. Именно в этом населенном пункте расположен географический центр страны в официально признанных границах 1991 года. В селе установлен памятный знак на месте, где сходятся украинские параллели и меридианы.

"Этим Зеленский сигнализирует, что отказывается от каких — либо территориальных уступок и не собирается признавать никаких изменений границ своей страны", — говорится в материале немецкого издания.

Стоит отметить, что, находясь в Эстонии президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Украина не готова согласиться на "замораживание" войны или на небольшую паузу. По словам главы украинского государства, пауза на поле боя на территории Украины – это не пауза в войне: это не говорит о том, что это прекращение войны и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще, эта пауза будет помогать только РФ, уверен украинский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — люди в Харькове, в Херсоне, в Одессе не погибали бы: Зеленский упрекнул партнеров.

Также издание "Комментарии" сообщало — Зеленский признал, что Украина не может широко продвинуться на фронте: какая главная причина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/BILD_Russian/14065
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости