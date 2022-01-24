В сети продают базы данных украинцев из Дия за 15 тысяч долларов: настоящие ли они - рассказали эксперты

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Людмила Слободенюк
Якобы украденные данные украинцев с портала "Дия" продают в сети неизвестные. Одно из объявлений заинтересовало экспертов. Файл занимает 20 Гб и, по словам продавца, содержит персональные данные украинцев, идентификационные коды, ID-карты, загранпаспорта, отсканированные документы. За эти материалы продавец просит 15 тысяч долларов. Об этом пишет издание AIN.UA, передают "Комментарии".
Купить базу данных Дия. Фото из открытых источников
Объявлений с предложением приобрести похищенные базы данных украинцев в сети много. Особенно после последней кибератаки , во время которой было заблокировано большинство государственных сайтов. Однако одна из них вызвала обеспокоенность соучредителя "Украинского киберальянса", который в Facebook известен под ником Шон Таунсенд. Объявление разместили на одном из хакерских форумов RaidForums, оно называется Ukrainian Leaks – 2022: diia.gov.ua – Users 2M и предлагает покупателю вроде бы настоящие базы данных украинских госорганов. Оценивает хакер информацию в 15 тысяч долларов.
Например, Влад Стиран, CEO Berezha Security Group написал в Facebook, что это могут быть данные, полученные в рамках излома KitSoft и его клиентов.
Тем временем в Нацполиции заявили , что информация о взломе портала "Дия" не соответствует действительности.
Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в Минцифры заявляли , что распространение таких объявлений — это не что иное, как провокация и продолжение гибридной войны.
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