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В сети продают базы данных украинцев из Дия за 15 тысяч долларов: настоящие ли они - рассказали эксперты

На нескольких форумах появились объявления о якобы слитых государственных базах данных украинских граждан, полученных через портал «Дия»

сегодня, 09:55
Автор:

Людмила Слободенюк
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Якобы украденные данные украинцев с портала "Дия" продают в сети неизвестные. Одно из объявлений заинтересовало экспертов. Файл занимает 20 Гб и, по словам продавца, содержит персональные данные украинцев, идентификационные коды, ID-карты, загранпаспорта, отсканированные документы. За эти материалы продавец просит 15 тысяч долларов. Об этом пишет издание AIN.UA, передают "Комментарии".

В сети продают базы данных украинцев из Дия за 15 тысяч долларов: настоящие ли они - рассказали эксперты

Купить базу данных Дия. Фото из открытых источников

Объявлений с предложением приобрести похищенные базы данных украинцев в сети много. Особенно после последней кибератаки , во время которой было заблокировано большинство государственных сайтов. Однако одна из них вызвала обеспокоенность соучредителя "Украинского киберальянса", который в Facebook известен под ником Шон Таунсенд. Объявление разместили на одном из хакерских форумов RaidForums, оно называется Ukrainian Leaks – 2022: diia.gov.ua – Users 2M и предлагает покупателю вроде бы настоящие базы данных украинских госорганов. Оценивает хакер информацию в 15 тысяч долларов.

Многие украинские киберэксперты считают, что данная база является фейком и, скорее всего, хакеры на волне последних событий в Украине, пытаются продать какие-то старые данные, чтобы подзаработать.

Например, Влад Стиран, CEO Berezha Security Group написал в Facebook, что это могут быть данные, полученные в рамках излома KitSoft и его клиентов.

"На Даркнет-форумах регулярно появляются так называемые "склейки" данных из ранее сломанных источников, которые выдаются продавцами за настоящие результаты свежих операций. Свидетельствовать о таком "разводе" могут разногласия в форматах данных, низкая репутация продавцов на форумах, низкая цена дампов" и т. д. Например, SQL-выборка пользователей из "утечки из Дия" пока выглядит как мошенничество. Слишком многие имен граждан Украины начинаются на "ФЛП" и другие нестыковки в мелочах. Однако, "исходный код Дия" выглядит как OctoberCMS, то есть возможно это веб-сайт Дия, который разрабатывал подрядчик. Также из параметров конфигурации, таких как IP-адресация и настройка сервисов, похоже, что это разработочная или тестовая версия сайта", — написал Стиран.

Тем временем в Нацполиции заявили , что информация о взломе портала "Дия" не соответствует действительности.

"Киберполиция, Госспецсвязи и СБУ объединили усилия и вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератаки. А для надлежащего реагирования на подобные ситуации организован постоянный мониторинг фактов продаж баз данных с любых ресурсов", — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в Минцифры заявляли , что распространение таких объявлений — это не что иное, как провокация и продолжение гибридной войны.

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Источник: https://ain.ua/2022/01/22/nachebto-zlyti-bazy-diyi-minczyfry-kazhe-shho-cze-fejk/
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