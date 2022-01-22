В Минцифре опровергли информацию о продаже «слитых» данных украинцев

В сети после кибератаки распространились сообщения о продаже якобы "слитых" данных украинцев, пользующихся порталом "Дія". Такие объявления ложны. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Приложение Дия, фото из открытых источников

В ведомстве подчеркнули, что распространение таких объявлений – это не что иное, как провокация и продолжение гибридной войны. В пресс-службе отмечают, что целью этого является подрыв доверия украинцев к правительственным ведомствам и властям. В сети распространяют фейковую информацию о том, что хакеры могут легко вывести из строя предприятия критической инфраструктуры и получить доступ к личным данным граждан.



Известно, что в объявлениях о продаже данных, якобы полученных в результате кибератаки, указано, что эти данные взяты с портала "Дия". Государственный портал не хранит личные данные украинцев, а только отображает их, получив доступ к государственным реестрам. Поэтому в пресс-службе призывают граждан не паниковать, ведь их данные находятся под защитой в госреестрах.

Приложением "Дия" пользуются 13,5 миллиона украинцев.



"Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, афера: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года ", – говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", сколько стоит модель ноутбука, изготовленного из переделанного пластика. Корпус ноутбука состоит на 30% из вторичного сырья, клавиатура – на 50%. Для его изготовления использован переработанный пластик из полимерных материалов.

Мы писали, почему была совершена хакерская атака на правительственные сайты и что думают эксперты.

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