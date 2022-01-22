logo

BTC/USD

35026.94

ETH/USD

2401.51

LTC/USD

106.34

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Минцифре опровергли информацию о продаже «слитых» данных украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минцифре опровергли информацию о продаже «слитых» данных украинцев

В Министерстве призвали украинцев не беспокоиться о безопасности личных данных

сегодня, 17:16
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В сети после кибератаки распространились сообщения о продаже якобы "слитых" данных украинцев, пользующихся порталом "Дія". Такие объявления ложны. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

В Минцифре опровергли информацию о продаже «слитых» данных украинцев

Приложение Дия, фото из открытых источников

В ведомстве подчеркнули, что распространение таких объявлений – это не что иное, как провокация и продолжение гибридной войны. В пресс-службе отмечают, что целью этого является подрыв доверия украинцев к правительственным ведомствам и властям. В сети распространяют фейковую информацию о том, что хакеры могут легко вывести из строя предприятия критической инфраструктуры и получить доступ к личным данным граждан.

Известно, что в объявлениях о продаже данных, якобы полученных в результате кибератаки, указано, что эти данные взяты с портала "Дия". Государственный портал не хранит личные данные украинцев, а только отображает их, получив доступ к государственным реестрам. Поэтому в пресс-службе призывают граждан не паниковать, ведь их данные находятся под защитой в госреестрах.

Приложением "Дия" пользуются 13,5 миллиона украинцев.

"Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, афера: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года ", – говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", сколько стоит модель ноутбука, изготовленного из переделанного пластика. Корпус ноутбука состоит на 30% из вторичного сырья, клавиатура – на 50%. Для его изготовления использован переработанный пластик из полимерных материалов.

Мы писали, почему была совершена хакерская атака на правительственные сайты и что думают эксперты.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!