В сети обсуждают "пророческое" выступление Зеленского и Галкина на росТВ

Во время новогодних праздников все чаще вспоминаются "новогодние огоньки" из прошлых лет. РФ постоянно насаживала украинцам идею о "братских народах", а потому украинских артистов за хорошие гонорары часто приглашали выступать на одной сцене с россиянами в Москве.

Владимир Зеленский и Максим Галкин. Фото: из открытых источников

Так, в сети появилось "пророческое" выступление президента Украины Владимира Зеленского, который в прошлом был лидером "Студии Квартал 95", и российского пародиста Максима Галкина, которого сейчас признали в РФ "иноагентом". В "новогоднем огоньке" в преддверии 2014 года они снимались на телеканале "Россия-1".

Так, Зеленский и Галкин пели о первом дне нового 2014 года. После этого они шутили о войне, но не той, что РФ развязала против Украины всего через несколько месяцев после этого, а о "войне с Новым годом".

Зеленский рассказал, что победил, на что Галкин ответил: "Новый год — это не битва. В нем нельзя победить". После этого они вместе шутят о "битве за здоровье", а также о военных мемуарах. Другие участники "голубого огонька" смеются, однако теперь, когда РФ еще в феврале начала полномасштабное наступление, и все украинцы знают, что такое обстрелы и бомбардировке, шутки выглядят пророчески.

"Наступление Нового года началось ровно в 12 с залпа шампанского", — говорит Зеленский, после чего Галкин шутит об "артподдержке из салютов".

Читайте также на портале "Комментарии" — в 2023 году в войне с РФ Украину ждет переломный момент – продолжит ли агрессор ракетный терроризм. Эксперты озвучили свой прогноз в эксклюзивном интервью нашему изданию.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай готов быть глобальным партнером России: Си Цзиньпин сделал заявление.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!